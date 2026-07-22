‘안성 교량 붕괴’ 현대엔지니어링 영업정지 3개월

현대엔지니어링이 10명의 사상자를 낸 경기 안성시 서울세종고속도로 공사장 교량 붕괴 사고로 영업정지 3개월 처분을 받았다.



서울시는 현대엔지니어링에 오는 8월5일부터 11월4일까지 3개월간 영업을 정지하는 내용의 행정처분을 22일 공고했다. 처분 사유는 고용노동부 장관이 산업안전보건법상 중대재해를 발생시킨 건설사업자에 영업정지를 요청한 데 따른 것이다.



지난해 2월25일 안성시 서운면 서울세종고속도로 천안∼안성 구간 9공구 청룡천교 건설 현장에서 거더가 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 노동자 4명이 숨지고 6명이 다쳤다. 거더는 교각과 교각 사이 상판을 지지하는 철제 구조물이다.



수원지검 평택지청은 지난해 10월 산업안전보건법 위반, 업무상 과실치사상 등 혐의로 현대엔지니어링 현장소장과 하청업체 장헌산업 현장소장 등 2명을 구속 기소하고, 한국도로공사 감독관 3명과 현대엔지니어링 공사팀장, 팀원 등 3명을 불구속 기소했다. 현대엔지니어링 법인과 하청업체 법인도 산업안전보건법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겼다.



현대엔지니어링은 영업정지 처분에 대한 집행정지 신청을 할 계획이다. 현대엔지니어링은 “법적 절차를 검토하고 있으며 당사의 입장을 소명할 예정”이라고 밝혔다.

