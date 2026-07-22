중국 범용 화학제품 공세 맞서 경쟁력 찾기

여수 산단 사업재편 왜?

중국산 과잉·중동 산유국도 가세

비닐·플라스틱 등 만들수록 손해

나프타분해 설비 축소 ‘군살 빼기’

친환경·디지털 중심 전환 과제로

정부가 전남광주통합특별시 여수 산업단지 석유화학 사업재편계획서를 승인하고 7000억원 이상의 지원안을 발표한 배경엔 중국 저가 범용 제품 공세에 맞서 국내 석화업계 경쟁력을 높이기 위한 절박함이 깔려 있다.



산업통상부는 22일 여수산단 석유화학 사업재편계획서 최종안을 승인했다고 밝혔다. 구조조정 골자는 나프타분해시설(NCC) 축소다. 여천NCC 2·3공장을 폐쇄하고 1공장을 롯데케미칼 공장과 합쳐 통합법인을 설립한다. 여천NCC 연간 생산량은 기존 228만t에서 90만t 수준으로 내려간다. 지난 2월 충남 대산산단이 감축하기로 한 110만t과 합치면 지난해 정부가 제시한 감축 목표량인 370만t의 67%가 달성된다.



정부가 NCC 군살 빼기에 총력전을 펼치는 이유는 중국발 공급 과잉에 대응하기 위해서다. 중국은 동부 지역에 대규모 NCC를 건설하고 기초유분과 합성수지를 쏟아내고 있다.규모의 경제 구현이 가능하고 낮은 임금 요인까지 더해진 탓에 국내 석화업계는 가격 경쟁력에서 밀릴 수밖에 없다.



중국은 호르무즈 해협 봉쇄로 나프타 수급 문제를 겪으며 기초유분 수출을 자제해왔다. 하지만 우방인 러시아 도움으로 원료 수급에 숨통을 텄고 4월부터 조금씩 기초유분 판매를 재개했다. 한국무역협회 자료를 보면 한국은 중국에서 4월 4만3885t, 5월 4만8064t, 6월 2만1347t의 에틸렌을 수입했다. 프로필렌과 부타디엔도 비슷한 흐름을 보였다.



사우디아라비아 등 중동 산유국이 직접 NCC 건설 움직임을 보인다는 점도 부정적 요소다. 석화업계 관계자는 “중동 산유국이 ‘언젠가 원유는 마른다’고 기초유분 시장에 관심을 보이기 시작했다”며 “원유와 나프타가 넘치는 중동에서 기초유분을 만들면 한국의 범용 제품 경쟁력은 더 떨어지게 된다”고 말했다.



중국 범용 제품 범람과 중동 산유국의 시장 진입으로 국내 석화업계는 NCC를 가동할수록 손해를 보는 구조가 굳어졌다. 산업부 관계자는 “NCC 가동률은 보통 85%는 돼야 손익분기점을 넘길 수 있는데 중동 사태 이전부터 80% 미만으로 가동되는 상황이었다”며 “구조조정으로 설비를 줄여 가동률을 올리자는 것이 이번 재편의 핵심”이라고 설명했다.



산업부는 이날 여천NCC, 롯데케미칼, 한화솔루션, DL케미칼 등 여수산단 사업재편에 참여한 4개사 대표와 간담회를 열었다. 문신학 산업부 차관은 “선제적이고 자율적인 구조개편이라는 한 번도 가보지 않았던 길은 산업 정책 차원에서도 중요한 이정표”라고 말했다.



다만 중동 사태를 겪으며 기초유분과 합성수지 부족으로 ‘비닐 대란’ 등의 어려움을 겪었다는 사실도 잊어선 안 된다는 지적이 나온다. 구조조정 속도전만 강조하기보다 기간산업 기반 보호, 국내 공급 문제와의 균형을 잡아야 한다는 논리다. 범용제품 중심의 산업구조를 고부가·친환경·디지털 중심으로 전환하는 데 적극적인 지원도 필요하다. 산업부는 “화학산업 생태계 전반의 경쟁력을 강화하기 위한 종합대책을 올해 하반기에 마련하겠다”고 밝혔다.

