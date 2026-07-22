은행권 대출 막히자 제2금융권으로 ‘풍선효과’ 뚜렷

5월 말 주택대출, 1년 새 22.1% 늘어…시중은행은 3.5% 증가 그쳐

저축은행·상호금융 등 비은행 예금취급기관의 주택 관련 대출이 최근 1년 새 시중은행보다 6배 이상 빠른 속도로 불어난 것으로 나타났다. 은행권이 가계대출을 조이자 집단대출, 전세퇴거자금대출 등 수요가 제2금융권으로 옮겨간 ‘풍선효과’로 풀이된다.



22일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 비은행 예금취급기관의 주택 관련 대출(주택담보대출·전세대출·집단대출 포함) 잔액은 5월 말 148조121억원으로 지난해 12월(133조9113억원)보다 14조1008억원 늘었다. 같은 기간 예금은행의 주택 관련 대출 증가액은 4조5052억원에 그쳐, 비은행권 증가폭이 3배 이상 컸다.



1년 전과 비교하면 은행권과 비은행권의 온도차는 더 뚜렷해진다. 비은행 예금취급기관의 주택 관련 대출은 지난해 5월 121조2075억원에서 올해 5월 148조121억원으로 26조8046억원(22.1%) 늘었다. 예금은행은 749조129억원에서 775조5901억원으로 26조5772억원(3.5%) 증가했다. 늘어난 절대 금액은 비슷하지만 증가율로 보면 비은행권이 예금은행보다 6배 이상 빠르게 몸집을 불린 셈이다. 한은 관계자는 “연초 은행권 가계대출 관리가 강화되면서 비은행권에서 집단대출이 많이 취급됐다”며 “특히 4월 정부의 가계부채 관리방안 발표 이전에 이미 승인된 집단대출이 실행되면서 비은행권 주택 관련 대출이 큰 폭으로 늘었다”고 설명했다.



비은행권의 주택 대출 증가세는 분양 및 계약이 끝난 아파트 단지에 나가는 중도금·잔금 집단대출이 뒤늦게 실행된 영향이 크다는 분석이 나온다.



금융감독원 등에 따르면 농협·신협·새마을금고 3개사의 지난달 말 집단대출 잔액은 38조1500억원으로 지난해 말(35조1400억원)보다 8.6%(3조100억원) 늘었다. 지난해 상호금융권이 공격적으로 따낸 대출계약이 올해 초 무더기로 실행되면서 잔액을 밀어올린 것으로 볼 수 있다.

