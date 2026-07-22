트럼프 “곡괭이산 곧 타격”…이란 핵 때린다

지하 핵시설 겨냥 첫 공격 예고

홍해 봉쇄엔 “미국이 처리할 것”

미군, 이란 남부 라라크섬 공격

이란 “미 모든 자산 타격” 응수

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 지하 핵시설 추가 타격을 예고하고 “홍해 항행의 자유를 미국이 책임지겠다”고 밝혔다. 열하루째 교전을 이어온 미군은 이란 전역에 대대적 공습을 벌였고, 이란은 미군기지를 넘어 데이터센터 등 민간시설도 겨냥하겠다고 했다.



트럼프 대통령은 21일(현지시간) 백악관에서 조제프 아운 레바논 대통령과 회담하던 중 후티 반군의 홍해 봉쇄에 관한 취재진 질문에 “그런 일이 발생한다면 우리가 처리할 것”이라고 밝혔다. 그는 이란의 지하 핵시설이 구축된 곳으로 알려진 ‘쿠헤 콜랑’(곡괭이산·영어명 픽액스산)을 “조만간 강력하게 타격할 것”이라고 예고했다.



곡괭이산은 이란이 우라늄 농축 원심분리기 수천 대를 지난해 6월 이후 옮겼다고 이스라엘 정보 당국이 지목한 곳이다. 90~135m 깊이의 화강암 아래에 지하 핵시설을 건설해 벙커버스터로도 공격하기 어려운 것으로 추정된다.



뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 곡괭이산을 타격한다면 지난 2월28일 이란 공격 이후 처음으로 주요 핵시설을 겨냥한 작전이 된다고 보도했다. 지금까지 핵시설이 추가 공격 대상에서 제외된 것은 핵시설을 폭격할 경우 미국이 추진하는 농축 우라늄의 이란 밖 반출이 어려워질 수 있기 때문이다.



피트 헤그세스 미 국방장관은 이날 상원 세출위원회에 출석해 미·이란 전쟁에 약 375억달러(약 55조5638억원)가 투입됐으며, 670억달러(약 99조2000억원)의 추가 예산이 필요하다고 밝혔다. 미국이 곡괭이산을 폭격하거나 후티 반군과의 교전에 나설 경우 전쟁 비용은 더 불어날 것으로 보인다.



트럼프 대통령 발언 이후 미군은 대대적인 군사작전에 돌입했다. 호르무즈 해협에 있는 이란 남부 섬 라라크가 미국의 공격을 받았다는 이란 매체 보도가 나왔다. 이란 타스님통신은 “(22일) 오후 2시48분, 라라크섬이 미국 미사일의 표적이 됐다”고 전했다. 이 섬은 ‘이란의 가라앉지 않는 항공모함’으로 불린다. 앞서 이날 오전 2시30분에도 공습이 벌어졌다. 약 1시간 후 작전 종료를 선언하면서 미 중부사령부는 “이란 군사시설, 해상 전력, 항공기 격납고, 무인기(드론) 보관시설, 군사 물류 인프라 등을 표적으로 삼았다”고 발표했다.



지난 11일 이란의 호르무즈 해협 상선 공격을 이유로 양국 교전이 재개된 후 미군 공습은 주로 이란 남부 연안의 군사시설에 집중됐다. 이날은 원자력발전소가 있는 이란 남부 부셰르를 포함해 북서부 타브리즈, 동남부 차바하르, 서부 쿠르디스탄과 일람, 중서부 하마단, 서남부 베바한·오미디예 등에서 미군 공습이 벌어졌다고 이란 국영 프레스TV가 보도했다. 테헤란 동부와 북부, 서부에서도 방공망이 가동됐다.



이란은 즉각 응전했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 쿠웨이트 서부의 도하 기지를 겨냥한 드론 공격으로 기지 내 탄약고와 군수 지원 장비를 타격했다고 22일 밝혔다. IRGC는 전날 쿠웨이트 알살렘 기지 등을 대상으로 전개한 작전에서 주요 레이더 시설을 무력화했다고 발표했다.



에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 22일 엑스에서 “이란의 핵 활동은 안전조치 의무에 따라 국제원자력기구(IAEA)에 전면 신고됐다”며 “어떤 핵 활동도 이뤄지지 않는 곡괭이산에 대한 미국의 집착은 침략과 파괴를 위해 날조된 구실에 불과하다”고 했다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 “미국이 핵시설과 여타 중요 시설을 공습하겠다고 위협했다”며 “미국의 모든 자산을 비롯해 그 동맹국, 배후 세력의 자산은 단호한 공격 대상이 될 것”이라고 했다. 군부대뿐만 아니라 에너지 인프라와 민간 기반시설까지 공격 대상에 넣겠다는 취지다. 테슬라, 마이크로소프트, 구글, 시스코 등 IRGC가 지목한 18개 미국 회사도 이에 포함된다. 전날 이란군은 미군의 다르코빈 원전 부지 공격에 대응해 바레인에 있는 아마존 데이터센터를 공격했다.

