인천 쿠팡물류센터 화재 109시간여 만에 진화

18일 발생 후 22일 오후 8시35분쯤 완진 가연성 물질·복잡한 구조로 진화 난항

인천 쿠팡물류센터에서 발생한 대형 화재가 109시간여 만에 진화됐다.

인천소방본부는 22일 오후 8시35분쯤 인천 서구 석남동 쿠팡 제32물류센터 화재를 완진했다고 밝혔다. 지난 18일 오전 6시54분 화재가 발생한 지 109시간40여 분 만이다.

완진까지 걸린 시간은 국내 물류센터 화재 가운데 두 번째로 긴 사례다. 최장 기록은 2021년 발생한 쿠팡 경기 이천 덕평물류센터 화재로, 당시 완진까지 약 130시간이 소요됐다.

이번 화재는 초기 진화까지 61시간이 걸려 덕평물류센터 화재 당시의 55시간을 넘어섰지만, 이후 잔불 정리 작업이 비교적 빠르게 진행되면서 전체 진화 시간은 덕평물류센터 화재보다 짧았다.

화재는 지상 8층, 연면적 29만9000㎡ 규모의 물류센터 6층에서 시작돼 상층부로 번졌다. 소방당국은 내부에 적재된 다량의 가연성 물질과 복잡한 건물 구조로 인해 진화에 어려움을 겪었다. 이후 화재 발생 61시간 만인 지난 20일 오후 8시쯤 주불을 잡은 뒤 잔불 정리 작업을 이어왔다.

불이 나자 물류센터 직원 등 121명이 자력으로 대피해 인명피해는 발생하지 않았다. 다만 소방대원 2명이 연기 흡입과 탈진 증세로 병원 치료를 받았다.

소방당국은 화재 진압이 마무리됨에 따라 구체적인 발화 원인과 피해 규모 규명에 착수할 예정이다. 소방청과 인천소방본부, 서부소방서, 경찰 등 관계기관은 23일 화재 감식 관련 회의를 열고 합동 감식 일정과 방법, 안전 확보 방안 등을 논의할 계획이다.

특히 최초 발화 지점으로 추정되는 물류센터 6층을 중심으로 물류설비와 전기시설, 적재물 등에 대한 정밀 감식과 화재 재현 실험이 이뤄질 예정이다.