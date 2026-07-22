“창덕궁처럼 자연 순응” 대통령 세종집무실 밑그림 공개

국가 상징성·정체성 주문을 반영 완공 시기 2029년 8월로 앞당겨 이 대통령 퇴임 전 입주 여부 주목

이재명 대통령이 퇴임식을 열겠다고 공언한 대통령 세종집무실의 밑그림이 공개됐다. 이 대통령이 직접 국가 상징성·정체성 반영을 주문하고 완공 시기도 앞당기면서 퇴임 전 입주가 가능할지 주목된다.



행정중심복합도시건설청은 올 1~4월 진행한 대통령 세종집무실 건립사업 설계공모 심사 결과, 17개 제출작 중 해안종합건축사사무소 컨소시엄의 ‘채와 마당으로 구현한 국가상징공간, 지혜의 풍경’을 당선작으로 선정했다고 22일 밝혔다.



행복청은 “당선작은 설계공모 심사위원회로부터 창덕궁과 같은 자연 지형 축에 순응한 공간 구성, 전통적인 채와 마당의 배치를 통한 한국적 풍경 구현 등이 우수하다는 평가를 받았다”고 설명했다. 대통령과 참모진의 근접 배치도 선정 배경으로 꼽았다.



임기가 2030년 6월3일까지인 이 대통령은 퇴임식을 세종에서 열겠다는 의사를 거듭 밝히며 세종집무실에 각별한 관심을 표해왔다. 행복청이 지난 4월 세종집무실 당선작을 발표하려 했으나 하루 전 돌연 연기한 배경에도 이 대통령의 주문이 있었던 것으로 알려졌다.



이 대통령이 공모작들을 두고 “국가 상징성·정체성이 부족하다”고 평가하면서다. 지난 2일 국무회의에서도 이 대통령은 “전통 건축양식을 활용해 대한민국을 드러냈으면 하는데 그런 작품들이 부족하다”고 지적했다. 이 대통령의 이 같은 주문은 이번 당선작에서 집무실 건물에 처마·단청에서 착안한 디자인 등을 강조하는 것으로 반영됐다.



완공 시기도 당초 2030년 하반기였으나 이 대통령이 지난해 12월 행복청 업무보고에서 “2030년에 집무실을 지으면 잠깐 얼굴만 보고 간다. 조금 서둘러야 할 것 같다”고 지시하면서 2029년 8월로 앞당겨졌다. 퇴임식을 세종집무실에서 거행하겠다는 의지를 강하게 표명하고 있는 셈이다.

