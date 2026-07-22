실리콘밸리 찾는 이 대통령…젠슨 황 등 만나 ‘샌프란시스코 AI 선언’ 발표한다

24일부터 8박11일 미·남미 3국·독일 순방…이재용·최태원 등 동행 오픈AI·앤트로픽 CEO 등 면담…현지 벤처 투자사와 MOU 체결도

이재명 대통령은 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 실리콘밸리에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 글로벌 빅테크 CEO들을 면담한다. 이 대통령은 ‘샌프란시스코 인공지능(AI) 서밋’에 참석해 글로벌 AI 생태계에서 한국의 도약 의지와 협력 비전을 담은 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 발표한다.



이 대통령은 24일부터 다음달 3일까지 8박11일간 미국 샌프란시스코와 브라질, 칠레, 아르헨티나 등 남미 3개국, 독일을 차례로 방문한다고 위성락 국가안보실장이 22일 밝혔다.



이 대통령은 24~25일 샌프란시스코에서 글로벌 AI 리더와 실리콘밸리 벤처 투자자들을 만난다. 24일에는 황 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO와 차례로 만난다. 이 대통령은 글로벌 빅테크 CEO들과의 면담을 통해 한국의 전폭적인 AI 투자와 글로벌 협력 의지를 강조하고, AI 공급망 핵심 기업들로부터 투자 협력 등 성과를 이끌어낼 계획이다.



이 대통령은 같은 날 ‘샌프란시스코 AI 서밋’ 행사에 참석한다. 서밋에서는 이 대통령과 황·올트먼·탄·아모데이 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 나란히 단상에 올라 대담한다. 양국의 AI 리더 8명이 각 사의 AI 혁신 전략과 투자 계획을 발표하고, 이 대통령과 협력 방안을 논의한다.



국내 기업과 미국 빅테크의 양해각서(MOU) 등 협약 체결도 진행된다. 이 대통령은 같은 날 저녁에는 국내 기업과 미국 빅테크 대표들을 초청해 만찬을 한다.



이 대통령은 25일에는 실리콘밸리의 벤처캐피털 6개사 대표들과 만난다. 국민연금공단과 벤처캐피털 간 MOU 체결식에 참석한 이후 라운드테이블에서 한·미 벤처 생태계 협력을 논의한다.



이 대통령은 26~29일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 초청으로 브라질을 국빈방문한다. 29~30일에는 칠레를 공식 방문해 올해 출범한 칠레 신정부의 호세 안토니오 카스트 대통령과 정상회담을 한다. 30일부터 1박2일간 아르헨티나에 머물며 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 한다.



위 실장은 “이번 방문으로 남미의 핵심 경제 대국인 브라질, 칠레, 아르헨티나와의 교역 투자 확대와 시장 개척을 기대할 수 있을 것”이라며 “한국의 외교 지평을 글로벌사우스로 확대하는 데 의미가 있다”고 밝혔다.

