이 대통령 “산부인과 누가 하려 하겠나…의료수가 합리화해야”

지역·필수·공공의료 간담회…“국가공동체의 책임 확실히 강화”

정은경 ‘모두의 의료보장’ 보고…지역 국립대병원, ‘빅5’ 수준으로

이재명 대통령은 22일 “의료수가 체계를 합리화하는 게 중요하다”고 말했다. 이 대통령은 지역·필수·공공의료 공백 문제와 관련해 “국가 공동체의 책임을 강화해야 하며 정부의 책임을 강화하는 방향으로 정책 검토를 하고 있다”고 말했다.



이 대통령은 청와대에서 주재한 지역·필수·공공의료 간담회에서 의료수가 체계 개편을 검토하고 공공의료 확대 등 정부 책임을 강화하겠다고 밝혔다. 보건복지부는 지역 국립대병원을 서울 ‘빅5 병원’ 수준으로 육성하고, 인공지능(AI)을 지역 의료에 접목해 AI 기반 진료 체계를 구축하겠다는 전략을 발표했다.



이 대통령은 간담회에서 “과거 의사를 상대로 신생아 의료 과실 등으로 손해배상 소송을 해본 일이 있다”면서 “그때 교과서대로 의사의 주의 의무를 다 지키려면 이 돈(의료수가)으로는 도저히 할 수 없는 일이라는 생각이 들었다”고 말했다. 이 대통령은 “이러다가 산부인과 의사를 아무도 안 하고 싶겠다는 생각이 들었는데 현실이 됐다”면서 “의료수가 체계를 합리화하는 게 일단 중요하다. 수가 제도가 정말로 제대로 책정돼 있느냐”고 했다.



이 대통령은 “(의료를) 개인의 돈을 버는 영역으로 다 남겨두고, 도덕과 공적 책임을 요구하는 것이 과연 유효한가”라며 “공공의료를 확장하려면 국가 공동체의 책임을 확실히 강화해야 한다”고 말했다.



이 대통령은 지역의료 공백에 대해서는 “전부 서울 인근의 큰 병원으로 몰리고 있는데 수요와 공급이 다 한쪽으로 몰리고 있는 상황”이라며 “이 역시 결국 공적 역할을 강화하는 데서 해결이 가능할 것”이라고 지적했다. 그는 “지역 균형발전과 이를 위한 정주여건 개선 측면에서도 의료환경 개선이 핵심적 요소”라며 “결국 나와 가족이 아플 때 충분한 의료환경이 보장되느냐가 중요하다고 본다”고 말했다.



이 대통령은 “완료된 건 아니지만 의료개혁의 중요한 부분인 의대 정원 문제와 지역 필수의료 확보 문제가 상당한 진척을 이룬 것은 큰 성과”라며 정부 출범 이후 의료개혁이 일정 부분 성과를 거뒀다고 밝혔다. 이 대통령은 “사실 개혁이라는 게 쉽지 않고 이해관계를 조정하는 과정에서 대체로 매우 난폭한 모습이 연출된다”며 “보통 울고, 싸우고, 시끄럽고, 대립하는 것을 상정하는데 그러지 않고도 대화와 설득을 통해 결론에 이를 수 있다는 점을 의료개혁 과정에서 증명했다고 생각한다”고 말했다.



정은경 복지부 장관은 ‘어디 살든 제대로 치료받는 모두의 의료보장’ 추진 전략을 보고했다. 정부는 수도권 대형병원으로 환자가 몰리는 구조를 바꾸기 위해 지역 국립대병원을 서울의 ‘빅5 병원’ 수준으로 육성하기로 했다.



기존의 의료기관 중심인 의료전달 체계를 환자의 중증도와 지역 특성을 반영한 대·중·소 진료권 중심으로 재편한다. 정부는 또 AI를 지역의료 전반에 접목해 의료인력 부족을 보완하고 응급의료부터 동네의원까지 AI 기반 진료 체계를 구축하는 전략을 추진하겠다고도 밝혔다. 또 “지역의료를 활성화해 목숨을 살리는 정부를 실현하고, 5극3특 중심의 지방 주도 성장을 함께 이끌어가겠다”고 말했다.

