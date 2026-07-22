일반 안경과 디자인 차이 없네···삼성, 첫 AI 안경 ‘인텔리전트 아이웨어’ 공개

삼성전자가 첫 스마트글래스 ‘인텔리전트 아이웨어’를 선보였다. 인공지능(AI) 고도화로 경쟁이 티열해지는 ‘웨어러블 AI 기기’ 시장에 삼성전자가 첫 AI 안경이라는 새로운 폼팩터로 도전장을 낸 것이다.

삼성전자는 22일(현지시간) 영국 런던에서 개최한 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사에서 인텔리전트 아이웨어의 주요 기능과 추가 디자인 2종을 공개했다. 연내 출시 예정인 제품은 구글 안드로이드 확장현실(XR) 플랫폼에서 구동되며, 손으로 동작하지 않아도 사용자가 원하는 AI 기능을 실현하는 데 초점을 두고 있다. 안경을 착용한 상태에서 음성으로 호출해 길 안내를 받거나, 외국 여행 중 눈 앞에 보이는 메뉴판 등을 자동 번역하는 기능이다. 카메라를 통해 사용자가 보고 있는 자료를 인식·기록해 갤럭시폰의 노트 앱에 자동 저장하는 것도 가능하다.

지난 5월 구글 I/O 2026에서 안드로이드 XR 기반 스마트글래스 2종 디자인이 공개된 데 이어, 젠틀몬스터·워비파커와 협업한 디자인 2종이 추가로 공개됐다. 디자인과 무게가 실제 일반 안경과 견주어도 큰 차이를 느끼지 못할 정도였다.

메타가 독주하고 있는 스마트안경 시장에 뛰어든 삼성전자는 구글과 협력해 웨어러블 AI 생태계를 확장한다는 구상이다.

삼성전자는 신제품 갤럭시 워치9과 워치 울트라2도 공개했다. 워치의 초점이 사후 건강관리에서 24시간 건강 추적과 예방적 관리로 전환한 상황에서 편안한 착용감을 제공하는 데 주력했다. 동시에 전작 대비 배터리 용량이 워치9은 20%, 워치 울트라2는 35%나 늘어나면서 배터리 성능을 획기적으로 개선해 한 번 충전으로도 장시간 사용할 수 있게 했다. 수면 무호흡 여부 등 생체 징후, 심장 건강 점수, 일일 유산소 부하, 신체 체력 지수, 청력 기능이 새로 추가됐다.

워치 울트라2는 스마트 워치 사상 가장 밝은 최대 5000니트(nit) 밝기를 제공해 강렬한 햇빛 아래는 물론 트레일 러닝, 다이빙 등 전문 아웃도어 활동에도 최적화했다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX부문장(사장)은 “이번 신제품은 예방적 건강 관리로 사용자가 더 건강한 삶을 누릴 수 있도록 만들어줄 디지털 헬스 경험의 중요한 이정표”라고 밝혔다.