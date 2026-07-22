꽉찬 4대3 화면 승부수, 애플에 ‘선공’···삼성 ‘갤럭시Z 폴드8’ 공개, 폴더블 명가 위상 지킨다

삼성전자가 콘텐츠 감상부터 멀티태스킹까지 사용자가 중시하는 목적에 따라 선택의 폭을 넓힌 폴더블폰 신작 갤럭시 Z 시리즈를 공개했다. 특히 이전에 없던 4대3의 화면비를 갖춘 ‘갤럭시Z 폴드8’을 새로 선보이면서 ‘Z 폴드8 울트라’ ‘Z 플립8’까지 3종 라인업으로 확대됐다. 2019년부터 7세대에 걸친 폴더블폰 출시로 다진 혁신 노하우를 무기로, 글로벌 폴더블폰 시장의 지각변동을 예고하고 있는 ‘애플 변수’를 정면 돌파하려는 구상이다.

22일(현지시간) 영국 런던 올드빌링스게이트에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사에서 공개된 폴드8은 펼쳤을 때 가로폭이 더 긴 와이드 화면을 채택하고 있다. 영상, 독서, 게임, 웹 서핑 등 다양한 콘텐츠를 몰입감 있게 감상하기에 최적화된 화면 비율이라고 삼성전자는 설명했다.

실제로 동영상을 재생해보니 위아래에 생기는 검은색 여백이 크게 줄어든 덕분에 마치 꽉 찬 화면으로 실감나게 영상을 보는 느낌이 들었다. 새 화면비는 왼쪽과 오른쪽에 각각 다른 앱을 띄우고 작업을 할 때도 시각적으로 편리했다. 접었을 때의 화면비인 10대16은 메시지나 소셜 미디어를 이용하거나 숏폼 영상을 볼 때 적합해 보였다.

또한 펼친 상태에서 폴드8을 한 손으로 받쳐도 크게 관절에 부담이 없고 흔들림도 적었다. e북 리더기와 비슷한 형태인데 무게는 역대 폴더블 중 최소(2.01kg)라는 점에서 편의성이 높아 보였다.

이번에 처음 적용된 ‘플렉스 티타늄’ 디스플레이 기술로 인해 화면 주름을 거의 눈치챌 수 없는 점도 인상적이었다. 티타늄은 강도·복원력·유연성 등이 탁월한 ‘꿈의 소재’로, 우주 탐사선이나 골프채 같이 극도로 예민한 환경에서 활용된다. 영상을 시청할 때 접히는 부분을 의식하지 않아도 되었고 폰을 펼치거나 닫는 동작도 큰 힘을 들이지 않아도 부드럽게 이어졌다.

폴드8은 삼성전자가 이날 “폴더블 스마트폰의 새로운 기준을 제시할 것”라고 밝힐 정도로 공 들인 야심작이다. 폴더블폰을 처음 탄생시킨 삼성전자가 경쟁사인 애플의 첫 폴더블폰 출시를 앞두고 기기 형태와 기능, 사용자 경험 면에서 두루 새로워진 제품을 선보인 점은 주목할 만하다. 판이 커지는 폴더블폰 시장에서 우위를 유지하기 위해 기술력과 사용자 경험 확장에 초점을 두는 정공법을 택한 것으로 풀이된다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX부문장(사장)은 “새로운 갤럭시 Z 시리즈는 삼성전자의 가장 완성도 높은 폴더블 제품으로 모바일 경험을 한 단계 진화시키고 사용자 맞춤형 서비스를 제공해 차세대 인텔리전스 시대를 열어갈 것”이라고 밝혔다.

기존 폴드 시리즈와 화면비가 같은 폴드8 울트라는 카메라·배터리 등에서 최고 사양을 갖추는 것으로 차별화했다. 2억화소 메인 카메라와 5000만화소 초광각 카메라, 전문가 수준의 크리에이티브 도구가 탑재돼 8K 초고해상도 이미지 촬영·편집이 가능해졌다. 6.5인치 화면을 두 개 결합한 8형 대화면이 제공하는 넓은 작업공간이 멀티태스킹 환경에 유리해 생산성을 극대화했다는 게 삼성전자의 설명이다. 5000mAH 대용량 배터리 탑재로 배터리 성능이 향상됐는데도 역대 가장 얇은 두께인 4.1mm의 초슬림 폴드를 구현했다.

플립8 역시 폴드와 마찬가지로 지금껏 나온 제품 중 가장 얇고 가벼워졌다. 무게 180g, 두께 6.1mm의 콤팩트한 디자인으로 바지주머니에 쏙 들어갈 정도로 휴대성도 높아졌다. 외부(커버) 디스플레이의 플렉스윈도우에서 AI 기능이 더욱 강화돼 기기를 열지 않아도 자동화 앱 등을 제어할 수 있게 됐다. 카메라 흔들림을 줄여주는 ‘슈퍼스테디’ 옵션 등은 반으로 접은 채로 다양한 촬영을 할 수 있는 플립의 장점을 더욱 살려줬다.

삼성전자는 이번에도 지난해 출시된 전작인 Z 폴드7·Z 플립7 시리즈의 흥행을 이어갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 다만 메모리 부품 가격 상승으로 인해 제품 출고가가 일제히 약 20만~50만원씩 오른 점은 부담 요인이다.

폴드8 울트라의 경우 256GB 용량 기준 출고가가 257만7300원으로 전작(237만9300원)보다 19만8000원, 플립8도 256GB 용량 기준 168만3000원으로 전작(148만5000원)보다 19만8000원 인상됐다. Z 폴더7·Z 플립7 고용량(512GB 이상) 모델이 지난 4월 이례적으로 가격 인상됐다는 점을 고려해도 최소 약 20만원씩 가격이 올랐다. Z 폴드8의 경우 출고가는 227만8100원부터 시작되는데, 폴더블8 울트라 대비 30만원 정도 낮은 가격이 책정됐다.

국내 사전 판매는 오는 28일부터, 제품 정식 출시는 8월7일부터 한국 등 순차적으로 진행된다. 사전구매 고객에는 구글 AI 프로(월 2만9000원) 6개월 무료 구독권 등도 제공된다.