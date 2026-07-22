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‘개통 지연 논란’ 7호선 청라연장선 총괄 전 인천시 간부 숨진 채 발견

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본문 요약

서울지하철 7호선 청라연장선 개통 지연 논란과 관련해 업무를 담당했던 전직 인천시 간부 공무원이 숨진 채 발견됐다.

A씨는 지난해 인천시 도시철도건설본부에서 서울지하철 7호선 청라연장선 관련 업무를 총괄했던 것으로 알려졌다.

7호선 청라연장선은 당초 예상보다 개통이 3~4년가량 늦어질 것으로 파악됐으며 이 과정에서 도시철도건설본부가 개통 지연 상황을 은폐했다는 의혹이 제기된 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘개통 지연 논란’ 7호선 청라연장선 총괄 전 인천시 간부 숨진 채 발견

입력 2026.07.22 22:15

수정 2026.07.22 23:39

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  • 강정의 기자

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개통 지연 은폐 의혹에 “사실과 달라” 호소

경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

서울지하철 7호선 청라연장선 개통 지연 논란과 관련해 업무를 담당했던 전직 인천시 간부 공무원이 숨진 채 발견됐다.

22일 인천 연수경찰서에 따르면 이날 오후 7시쯤 전 인천시 도시철도건설본부 간부 A씨가 자택에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 지난해 인천시 도시철도건설본부에서 서울지하철 7호선 청라연장선 관련 업무를 총괄했던 것으로 알려졌다.

7호선 청라연장선은 당초 예상보다 개통이 3~4년가량 늦어질 것으로 파악됐으며 이 과정에서 도시철도건설본부가 개통 지연 상황을 은폐했다는 의혹이 제기된 바 있다.

이와 관련해 A씨는 주변인들에게 “사실과 다르다”며 억울함을 호소한 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사망 원인과 경위를 조사하고 있다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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