‘트럼프 백’ 업고 행복한 고민···안판티노, FIFA 회장 4연임·유엔 사무총장 동시에 거론

트럼프 “전 세계서 존중” 유엔 사무총장 지지 FIFA 수익 급증, 지지국 늘어 회장 연임도 유력









북중미 월드컵에서 거센 비판에 휩싸인 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장(56)이 양손에 떡을 쥐었다. 내년 FIFA 회장 4연임을 앞둔 그는 국제연합(UN) 사무총장 후보로도 거론되고 있다. 월드컵 기간 밀월 관계를 이어온 도널드 트럼프 미국 대통령이 인판티노 회장을 차기 UN 사무총장으로 지지하고 있다는 보도가 나왔다.

미국 뉴욕포스트는 22일 복수의 소식통을 인용해 “트럼프 대통령이 북중미 월드컵을 계기로 인판티노 회장과 가까워졌으며 차기 UN 사무총장으로 지지하고 있다”고 전했다. 한 소식통은 트럼프 대통령이 인판티노 회장을 “전 세계의 존중을 받으며 사람들을 하나로 모으는 능력이 있는 인물”이라고 평가했다고 전했다.

1970년 스위스 브리그에서 태어난 이탈리아계 변호사 출신인 인판티노 회장은 영어·프랑스어·독일어·스페인어를 구사한다. 2000년 축구계에 입문한 뒤 유럽축구연맹(UEFA) 사무총장을 거쳐 2016년 FIFA 회장에 올랐다. 그는 이번 월드컵을 계기로 트럼프 대통령과 더욱 가까워졌다. 월드컵 개막 전 트럼프 대통령에게 전례 없는 ‘FIFA 평화상’을 수여했고, 대회 기간에는 미국 공격수 폴라린 발로건의 출전 정지 징계를 1년 유예해 논란을 낳기도 했다.

물론 UN 사무총장 당선은 쉽지 않다. 안토니우 구테흐스 현 사무총장의 임기가 올해 끝나지만, 대륙 순환 관례상 유럽 출신인 인판티노 회장보다 남미 출신 후보들이 유력하다. 데일리 메일은 미첼 바첼레트 전 칠레 대통령과 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장 등 7명이 출마 의사를 보였다고 전했다. UN 사무총장이 되려면 안전보장이사회 15개 이사국의 지지를 받아야 하며, 미국·영국·프랑스·러시아·중국 등 상임이사국은 거부권을 갖고 있다. FIFA 회장 연봉이 약 600만 달러(약 88억 원)인 반면 UN 사무총장은 약 41만8000달러(약 6억 원)에 불과해, 출마한다면 돈보다 명예를 택하는 셈이다.

반면 FIFA 회장직은 4연임 가능성이 높다. 인판티노 회장은 211개 회원국에 매년 거액의 수익을 배분하며 3연임에 성공했다. 부임 당시 파산 위기까지 거론됐던 FIFA는 그의 재임 기간 수익을 크게 늘렸고, 48개국 체제로 치러진 이번 월드컵 수익도 90억 달러(약 13조3000억 원) 이상으로 추정된다. FIFA는 2027~2030년 회원국들에 총 27억 달러(약 4조 원)를 배분할 계획이다. FIFA 회장 선거는 1국1표로 진행된다. 월드컵 본선 출전국을 확대하면서 아프리카, 아시아에서는 인판티노를 지지하는 표들이 많이 늘었다는 분석이 지배적이다.