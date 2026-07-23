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본문 요약

미국과 이란의 격렬한 무력 충돌이 열흘 넘게 이어지며 걸프 지역 전역으로 전운이 확산하는 가운데 어쩐지 조용한 국가가 있다.

이스라엘의 보수 성향 싱크탱크 이스라엘국방안보포럼 에레즈 위너 의장은 "미국이 이스라엘의 공격 위협을 활용한다면 호르무즈 해협 재개방과 핵 협상 진전에 도움이 될 수 있다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 강하게 질책했다는 보도가 나왔다.

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이 난리 통에 이스라엘은 왜 조용할까?

입력 2026.07.23 06:00

수정 2026.07.23 06:03

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  • 최민지 기자

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 지난 16일(현지시간) 예루살렘의 의회에서 책을 읽고 있다. 예루살렘|AFP연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 지난 16일(현지시간) 예루살렘의 의회에서 책을 읽고 있다. 예루살렘|AFP연합뉴스

미국과 이란의 격렬한 무력 충돌이 열흘 넘게 이어지며 걸프 지역 전역으로 전운이 확산하는 가운데 어쩐지 조용한 국가가 있다. 미국과 함께 이란을 공습하며 전쟁을 일으킨 이스라엘이다. 이 난리 통에 왜 이스라엘만 잠잠할까.

21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 보도를 보면 의문은 풀린다. 사안에 정통한 익명의 관계자들은 미국이 이스라엘의 개입을 만류했으며 이스라엘 참전 시 이란이 보복 수위를 높이는 등 분쟁이 통제 불가능한 상황으로 치달을 것을 우려했기 때문이라고 WSJ에 말했다.

이스라엘의 참전이 부담스러운 것은 이란의 보복 공격을 받는 주변 걸프국들도 마찬가지다. 이들은 이스라엘이 이란 공습을 재개하지 않게 해달라고 미국에 요청하고 있는 것으로 전해졌다.

FT는 “이들 국가는 이스라엘 개입 시 이란이 보복으로 자국의 에너지 시설을 공격할 수 있다고 우려하고 있다”며 “이란과 싸우는 상황이 오더라도 이스라엘과 함께 싸우는 것처럼 비치는 것은 정치적으로 부담이 크다”고 설명했다.

파키스탄을 비롯한 중재국들의 생각도 다르지 않다. 이스라엘이 끼면 이란 내 의사결정을 주도하는 혁명수비대(IRGC) 등 강경파를 협상 테이블에 앉히기 더 어려워진다는 판단이다.

킹스칼리지 런던 안보학부의 안드레아스 크리그 교수는 “현재는 비교적 제한적인 수준의 상황이지만 이스라엘이 끼면 상황은 엉망이 될 수 있다”고 말했다.

21일(현지시간) 이란 수도 테헤란 시내의 모습. 테헤란|AFP연합뉴스

21일(현지시간) 이란 수도 테헤란 시내의 모습. 테헤란|AFP연합뉴스

이스라엘도 현재로선 참전하지 않는 것이 낫다고 판단한 것으로 보인다. 베잘렐 스모트리히 재무장관은 최근 “이번 작전(전쟁)의 궁극적 목표는 이란 정권의 기반 약화이고 가장 좋은 방법은 경제적 압박”이라며 “현재 상황은 우리에게 유리하게 작용하고 있으니 굳이 먼저 개입할 이유는 없다”고 밝혔다.

그러나 이스라엘이 뛰어들 가능성은 점점 커지고 있다. 예멘의 친이란 후티 반군이 홍해 봉쇄를 선언했고, 미국은 대이란 공습 대상을 기존 군사 시설에서 교량 같은 민간 인프라로 확대하는 등 군사 작전 규모를 확대하고 있다. 잇따른 전사자 발생으로 미국의 군사적 부담도 가중되는 중이다. 미국이 이스라엘의 도움을 요청할 가능성을 배제할 수 없다. 스모트리히 재무장관도 “어떤 시나리오에도 대비하고 있다”며 참전 가능성을 열어뒀다.

하지만 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 걸림돌이다. WSJ는 “도널드 트럼프 미국 대통령은 참모들에게 ‘누구도 네타냐후를 통제할 수 없다. 그는 모든 것을 폭격하려 한다’고 불평했다”고 전했다. 앞서 미국이 이란과 종전 협상을 하는 과정에서도 이스라엘이 레바논 공격을 멈추지 않으면서 협상이 여러 차례 흔들린 바 있다. 당시 트럼프 대통령이 네타냐후 총리와 통화하면서 “미쳤냐”고 욕설을 퍼부은 사실이 보도되기도 했다.

미국 싱크탱크 뉴라인스 전략정책연구소의 엘리자베스 추르코프 연구원은 “트럼프 행정부는 이스라엘을 통제 불능의 변수로 인식하고 있다”며 “현재 우선순위는 긴장을 더 키우지 않는 것인데 예측이 어려운 주체가 끼면 상황 통제가 더 어려워진다”고 지적했다.

이스라엘의 참전 가능성 자체가 미국에 지렛대가 될 수 있다는 의견도 있다. 이스라엘의 보수 성향 싱크탱크 이스라엘국방안보포럼(IDSF) 에레즈 위너 의장은 “미국이 이스라엘의 공격 위협을 활용한다면 호르무즈 해협 재개방과 핵 협상 진전에 도움이 될 수 있다”고 말했다.

“트럼프, ‘레바논 공격’ 네타냐후에 ‘미쳤냐, 나 아니었음 감옥갔다’며 강한 질책”

도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 강하게 질책했다는 보도가 나왔다. 미국 온라인 매체 액시오스는 1일(현지시간) 복수의 미 정부 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 네타냐후 총리와 통화에서 “당신은 완전히 미쳤다. 내가 아니었으면 당신은 감옥에 있을 것. 내가 당신을 구해주고 있는 것”이라고 말했다. 네타냐후 총리의 정치·사법 ...

https://www.khan.co.kr/article/202606020753001

영문번역(English Translation)
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