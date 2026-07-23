정청래 “강력한 응징” 친청계 “근거 제시하라”···김민석 ‘신천지 개입설’ 띄우기에 강력 반발

더불어민주당 당대표 후보인 김민석 의원이 경쟁자인 정청래 의원을 겨냥해 띄운 신천지 전당대회 개입설이 22일 쟁점으로 부상했다. 정 의원과 친정청래(친청)계는 반발하며 김 의원에게 증거 공개를 요구했다. 김 의원은 “제게 맡겨달라”고 했다.

정 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 “아니면 말고식, 치고 빠지기식 무책임하게 폭탄 던지는 신천지 개입은 근거를 가지고 말하면 좋겠다”며 “육하원칙에 의해 신천지가 민주당 전당대회에 어떻게 개입하고 있는지 얼버무리지 말고 밝혀달라”고 말했다. 그러면서 “당사자께서 앞으로 어떻게 행동하는지 지켜보고 가장 강력한 응징을 하겠다”며 김 의원을 정조준했다.

친청계 최고위원 후보인 이성윤·한민수·최민희 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “김민석 후보는 사과하고 당장 사퇴하라. 당장 그 근거를 제시하라”고 말했다.

이들은 “김 후보의 근거 없는 주장은 민주당 또한 수사 대상이 되어야 한다는 말이나 다름없다”며 “근거가 타당하지 않거나 근거가 없다면, 김 후보에게 당 차원에서 조치가 있어야 할 것”이라고 했다.

김 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 “저는 신천지의 정치 개입 문제만 이야기했고, 특정 후보와 연관시키는 것까지 책임질 필요는 없다”며 “언론과 당사자들이 어떻게 생각하건 제가 책임질 영역은 아니다”라고 말했다. 김 의원은 근거 공개 시점에 관해선 “제게 맡겨 달라”고 했다. 앞서 김 의원은 전날 MBC라디오에서 “근거가 있다. 적정한 시기에 말씀드리겠다”고 말했다.

신천지는 이날 입장문을 내고 전당대회 개입설은 “전혀 사실이 아니다”라며 “성도 중 개별적으로 민주당에 가입한 당원이 존재한다는 이유만으로 개입설을 주장하는 것은 헌법이 보장하는 종교의 자유를 심각하게 침해하는 처사”라고 밝혔다.

김 의원 측 관계자는 이날 통화에서 “신천지가 일부 개별적 당원 가입은 자인한 것 아닌가”라고 말했다.

다만 김 의원 캠프 일각에선 신천지 이슈가 부각되면서 김 의원이 강조하려는 국정 지원과 정책 메시지는 묻히고 있다는 우려의 목소리도 나온다. 박지원 의원도 이날 MBC라디오에서 김 의원이 12·3 비상계엄을 사전 경고했던 사실을 거론하며 “김민석이 그렇게 뻥 치는 사람이 아니다”라면서도 “유시민식으로 추정 가지고 하지 마라, 확실하게 (근거를) 이야기해야 된다”고 말했다.

앞서 김 의원은 전날 라디오에서 “반명·분열주의·신천지 3자 연합을 깨야 한다”며 “(정청래 지도부 당시) 신천지 특검이 진행이 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어 가며 신천지의 정치 개입을 엄격히 비판할 수 있게 되기를 바란다”고 말했다.

이에 정 의원은 전날 국회에서 기자들과 만나 “걸리는 족족 다 법적 조치를 할 것”이라며 “당시 특검을 여러 개 하다 보니 파견 검사가 부족하다고 해 합동수사본부에서 수사하는 것으로 당·정·청이 조율했다”고 말했다.