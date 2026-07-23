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방미 김정관 장관 “대미투자 1호 프로젝트 논의 막바지···이르면 8월 말 발표”

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방미 중인 김정관 산업통상부 장관이 한국의 대미 투자 프로젝트 선정 관련 논의가 "막바지에 이른 상황"이라며, 8월 말~9월 '1호 프로젝트'가 발표될 예정이라고 밝혔다.

김 장관은 오는 23일 워싱턴에서 열리는 한·미 조선협력센터 개소식에 참석하고, 이를 계기로 하워드 러트닉 미 상무장관과 회담할 계획이다.

그는 러트닉 장관에게 무역법 301조 관세와 관련한 한국의 입장도 설명할 예정이다.

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방미 김정관 장관 “대미투자 1호 프로젝트 논의 막바지···이르면 8월 말 발표”

입력 2026.07.23 06:49

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김정관 산업통상부 장관이 23일 미국 워싱턴으로 출국하기 전 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

김정관 산업통상부 장관이 23일 미국 워싱턴으로 출국하기 전 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

방미 중인 김정관 산업통상부 장관이 한국의 대미 투자 프로젝트 선정 관련 논의가 “막바지에 이른 상황”이라며, 8월 말~9월 ‘1호 프로젝트’가 발표될 예정이라고 밝혔다.

김 장관은 22일(현지시간) 워싱턴 인근 덜레스 국제공항을 통해 미국에 도착한 자리에서 기자들에게 “딜(거래)이라는 게 마지막일수록 더 중요한 이슈들이 남을 수밖에 없어서 그런 거래까지 잘 마무리하면, 8월 말이나 9월에 (발표)할 수 있지 않을까 생각한다”고 말했다.

김 장관은 투자 분야가 액화천연가스(LNG) 등 에너지 부문으로 좁혀진 것이냐는 취재진 질문에 “현금흐름이 안정적인 프로젝트가 아무래도 더 낫다”며 “그런 측면에서 에너지 관련 프로젝트가 좀 더 유리하다고 생각해서 이를 중심으로 (미국 측과) 논의 중”이라고 말했다.

그는 “상업적 합리성 등 큰 기준이 있어서 무조건 할 수 있는 건 아니지만, 우리가 할 수 있는 한 최선을 다해서 한·미 간에 윈윈할 수 있는 상황을 만들어야 한다”고 강조했다.

김 장관은 오는 23일 워싱턴에서 열리는 한·미 조선협력센터 개소식에 참석하고, 이를 계기로 하워드 러트닉 미 상무장관과 회담할 계획이다. 그는 러트닉 장관에게 무역법 301조 관세와 관련한 한국의 입장도 설명할 예정이다.

도널드 트럼프 행정부는 오는 24일 무역법 122조에 따라 부과된 10%의 ‘글로벌 관세’가 종료됨에 따라 이를 대체하기 위해 곧 301조 관세율을 발표할 것으로 관측되고 있다. 트럼프 행정부는 현재 한국에 ‘강제노동’ 관련해서 12.5%의 관세를 부과하겠다고 밝힌 상태며, 조만간 ‘과잉생산’ 관련 관세도 발표할 예정이다.

한국 정부는 한·미가 무역합의로 도출한 관세 상한 15%가 지켜져야 한다는 입장이다. 별도로 방미 일정을 수행 중인 여한구 통상교섭본부장도 이 같은 입장을 설득하기 위해 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 접촉할 것으로 보인다.

김 장관은 쿠팡을 둘러싼 한·미 간 마찰에 대해선 “오해도 있고, 간극도 있는 것 같다”며 “쿠팡 관련해 설명하면 많은 분이 ‘아, 그런 이슈였느냐, 몰랐다’”는 반응이라고 전했다. 그러면서 “미국 측이 이해할 수 있는 수준까지 가기 위해서 우리 산업부뿐만이 아니라 관계 부처들이 다 노력하고 있다”고 말했다.

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