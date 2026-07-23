비 그치면 폭염, 폭염 속 소나기…전국이 ‘들쭉날쭉’

목요일인 23일엔 중부지방에 장맛비가 내리는 가운데 남부지방에는 무더위가 이어지겠다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.

수도권과 강원권, 충청권, 경북 중·북부 내륙 등 중부지방은 곳곳이 전날처럼 비가 내리거나 잠시 그친 뒤 소강상태를 보이겠다. 오후부터는 전북, 대구·경북 남부, 경남 중·동부 내륙 등 남부지방에도 곳에 따라 소나기가 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 20∼60㎜(인천·경기 북부·서해5도 80㎜ 이상), 강원 내륙·산지 20∼60㎜(강원 북부 내륙 80㎜ 이상), 강원 동해안 5∼30㎜, 대전·세종·충남·충북 10∼50㎜, 경북 중·북부 내륙·북동 산지 5∼40㎜다.

소나기로 인한 남부지방의 강수량은 전북 5∼40㎜, 전남 북부·경남 중·동부 내륙 5∼30㎜, 대구·경북 남부 내륙 5∼40㎜다.

충청권과 남부지방, 제주도는 체감온도가 최고 33도 이상으로 오르는 무더위가 찾아오겠다. 열대야가 나타나는 지역도 많겠다. 낮 기온은 27∼38도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 25.7도, 인천 25.8도, 수원 25.6도, 춘천 24.8도, 강릉 27.1도, 청주 26.7도, 대전 25.5도, 전주 27.2도, 광주 27.2도, 제주 27.6도, 대구 25.6도, 부산 26.2도, 울산 25.3도, 창원 26.4도 등이다.