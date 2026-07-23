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이 대통령, 오전 10시부터 ‘부동산 정책 국민 대토론회’ 주재… 보유세 등 쟁점

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본문 요약

이재명 대통령이 직접 주재하는 부동산 정책 국민 대토론회가 23일 열린다.

정부는 앞서 공급과 금융, 세제 분야별로 세 차례 진행된 토론회와 오늘 국민 토론회 결과를 종합해 이르면 이달 말 발표될 세제 개편안에 반영할 계획이다.

앞서 이 대통령은 지난 21일 국무회의에서 "망국적 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적 경제발전으로 나아가기 위해서 국민들 목소리를 겸허하게 경청하고 그 속에서 실현 가능한 대안 대책을 만들겠다"고 말했다.

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이 대통령, 오전 10시부터 ‘부동산 정책 국민 대토론회’ 주재… 보유세 등 쟁점

입력 2026.07.23 07:31

  • 심윤지 기자

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이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 지역·필수·공공의료 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 지역·필수·공공의료 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 직접 주재하는 부동산 정책 국민 대토론회가 23일 열린다.

이날 오전 10시부터 100분간 열리는 ‘부동산정책 국민 대토론회’에는 부동산 유튜버, 맘카페 운영진, 공인중개사, 금융기관 종사자, 언론인과 교수 등 총 140명이 참석한다.

한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 주요 당국자도 다수 참여한다.

이 대통령 모두발언 뒤에는 이형일 재정경제부 1차관이 사전 의견수렴 결과를 발표한다. 이어 진미윤 명지대 교수가 공급 분야, 김영도 금융연구원 선임연구위원이 금융 분야, 강성훈 한양대 교수가 세제 분야 발표자로 나선다.

참석자들은 이후 이 대통령의 주재 하에 자유토론에 나선다. 앞서 이 대통령은 지난 10일 엑스를 통해 토론회 주요 쟁점으로 보유세의 적정 수준, 거래세와의 관계, 보유세수의 용도, 실거주·비거주·초고가 주택에 세금을 달리 부과할지 여부와 그 기준 등을 제시한 바 있다.

정부는 앞서 공급과 금융, 세제 분야별로 세 차례 진행된 토론회와 오늘 국민 토론회 결과를 종합해 이르면 이달 말 발표될 세제 개편안에 반영할 계획이다.

앞서 이 대통령은 지난 21일 국무회의에서 “망국적 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적 경제발전으로 나아가기 위해서 국민들 목소리를 겸허하게 경청하고 그 속에서 실현 가능한 대안 대책을 만들겠다”고 말했다.

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