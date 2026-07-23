쪼그라든 가상자산 거래…하루 평균 거래 대금, 코스피 1%대 수준

최근 국내 주요 가상자산 거래소 거래대금 규모가 유가증권시장의 1%대 수준으로 쪼그라든 것으로 나타났다. 시장 침체가 장기화하는 가운데 국내 증시나 해외 가상자산 거래소로 자금이 이동하면서 ‘거래 가뭄’이 이어지는 것으로 보인다.

23일 가상자산 정보 제공업체 코인게코에 따르면 이달 1∼21일 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)의 일평균 거래대금은 5978억원으로 집계됐다고 연합뉴스가 보도했다. 같은 기간 유가증권시장 일평균 거래대금(37조6687억원)의 1.59%에 불과한 규모다.

코스피 시장 대비 가상자산 시장 거래대금 비중은 올해 1월 11.29%에서 2월 12.03%로 소폭 오른 뒤 하락 전환해 3월(6.24%)과 4월(6.67%) 연이어 6%대를 기록했다. 이후 5월 2.03%로 급락했고, 지난달(6.93%) 반등하는 듯했지만 이달 들어 1%대로 주저앉았다.

앞서 국내 가상자산 거래소 거래대금 규모는 2024년 11월 도널드 트럼프 미국 대통령 당선에 따른 기대감으로 21조원대까지 치솟기도 했다. 그러나 올해 들어서는 1월과 2월 각 3조원대를 기록했고, 3∼5월 월별로 1조원대에 머물렀다. 반면 유가증권시장은 올해 1월 27조원대였던 거래대금이 5월과 6월 각 50조원대로 오르면서 격차를 벌렸다.

최근 들어서는 가상자산 하루 거래 규모가 유가증권시장의 1%에도 못 미치는 날이 속출하고 있다. 이달 들어 3일(0.92%), 5일(0.75%), 6일(0.95%), 9일(0.89%), 14일(0.8%), 15일(0.99%) 등 6거래일 동안 1%를 밑돌았다. 올해 들어 1% 아래로 떨어진 것은 총 10거래일로 그중 과반이 이달로 집중됐다.

가상자산 거래소 간의 거래 규모 격차도 크다. 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트의 이달 1∼21일 거래대금 비중은 전체의 68.17%에 달했다. 빗썸(24.61%)까지 더하면 90%를 훌쩍 넘는 수준이다. 나머지 코인원(5.73%), 코빗(1.47%), 고팍스(0.10%) 등의 거래 규모는 미미했다.

양대 거래소 쏠림 현상은 이달 들어 한층 심해졌다. 거래 가뭄 속 ‘빈익빈 부익부’가 심화한 셈이다. 지난달 거래대금 비중은 업비트가 60.00%, 빗썸 32.00%, 코인원 6.20%, 코빗 1.72%, 고팍스가 0.12% 등으로 이달보다는 쏠림이 상대적으로 덜했다.

거래가 메마른 배경으로는 가격 하락이 꼽힌다. 비트코인은 이달 들어 5만8500달러대에서 6만6300달러대로 13%가량 상승했지만, 지난달 하락률(-20.48%)을 만회하지 못했다. 지난해 기록한 최고점(12만6000달러대)와 비교하면 여전히 ‘반토막’ 수준에 그친다.

국내 증시가 반도체 종목을 중심으로 과열되면서 가상자산 투자 자금이 증시로 넘어가는 ‘머니무브’도 한 가지 배경으로 지목된다. 알트코인(비트코인 외 가상자산) 중심의 국내 시장 구조도 거래 가뭄의 원인이라는 지적이 나온다.

주기영 크립토퀀트 대표는 연합뉴스에 “코인베이스, 바이낸스 같은 해외 거래소는 비트코인과 이더리움 거래가 50∼70%에 달하지만, 국내는 10%가 채 안 된다”며 “알트코인 비중이 유독 높은 국내 시장 구조 탓에 시장 침체기에 자금이 더 빠진 걸로 보인다”고 말했다.

국내 거래소 투자 유인도 점차 줄고 있다. 국내 규제 개혁이 지연되는 사이 글로벌 거래소는 무기한 선물 시장을 중심으로 주식, 원자재 등 상품을 확대하면서다.

박성제 신한투자증권 연구원은 “국내는 사실상 현물 거래만 되지만 해외에선 선물, 레버리지 거래가 다 가능해서 자금이 바이낸스 등 해외 거래소로 이동하고 있다”며 “국내 거래소를 통한 거래 수요는 줄어드는 상황”이라고 말했다.