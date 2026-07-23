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‘반도체 수출 호조’ 2분기 경제성장률 0.6%··· 전망치 상회

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본문 요약

한국 경제가 반도체 수출 호조에 힘입어 성장세를 이어갔다.

특히 지식재생산물투자는 연구개발과 소프트웨어 등을 중심으로 3.3% 오르며 2012년 1분기 이후 가장 큰 폭으로 늘었다.

수출은 반도체와 기계·장비 등을 중심으로 1.4% 증가했고 수입은 자동차와 기계·장비 등이 늘어 08% 늘었다.

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‘반도체 수출 호조’ 2분기 경제성장률 0.6%··· 전망치 상회

입력 2026.07.23 08:03

수정 2026.07.23 08:21

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  • 배재흥 기자

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서울 중구 한국은행 본관 정문에 로고가 새겨진 문패가 달려 있다. 한수빈 기자

서울 중구 한국은행 본관 정문에 로고가 새겨진 문패가 달려 있다. 한수빈 기자

한국 경제가 반도체 수출 호조에 힘입어 성장세를 이어갔다.

한국은행은 올해 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기 대비·속보치)이 0.6%로 집계됐다고 23일 밝혔다. 한은이 앞서 제시한 2분기 성장률 전망치(0.2%)보다 0.4%포인트 높은 수치다.

1분기 ‘깜짝 성장’(1.8%)의 기저효과와 미국·이란 전쟁에 따른 에너지 충격을 딛고 예상보다 높은 성장률을 기록한 것이다. 전년 동기와 비교하면 3.7% 성장했다.

분기 성장률은 지난해 3분기 1.4%에서 4분기 -0.1%로 떨어졌다가 올해 1분기 1.8%로 급반등한 뒤 반도체 활황에 2개월 연속 오름세를 이어갔다.

부문별로는 가전제품 등 재화와 음식·숙박 등 서비스가 모두 늘어 0.4% 증가했고 정부소비는 건강보험급여비 지출을 중심으로 0.2% 늘었다.

설비투자는 반도체 제조용 기계 등 기계류가 늘어 0.2% 증가했다. 특히 지식재생산물투자는 연구개발과 소프트웨어 등을 중심으로 3.3% 오르며 2012년 1분기(5.4%) 이후 가장 큰 폭으로 늘었다.

수출은 반도체와 기계·장비 등을 중심으로 1.4% 증가했고 수입은 자동차와 기계·장비 등이 늘어 0.8% 늘었다. 반면 건설투자는 토목건설이 줄어들면서 0.2% 감소했다.

부문별 2분기 성장률 기여도를 보면 내수가 0.3%포인트, 순수출(수출-수입)이 0.3%포인트 끌어올렸다.

업종별로는 제조업이 컴퓨터와 전자·광학기기 등이 늘면서 1.2%, 서비스업은 도소매·숙박음식업과 금융·보험업 등을 중심으로 1.1% 증가했다.

반면 농림어업은 재배업과 어업을 중심으로 -7.1% 감소했으며 전기·가스 수도사업과 건설업도 각 -1.3%, -.1.9%를 기록했다.

2분기 실질 국내총소득(GDI)은 지난해 2분기보다 15.6% 증가하며 1988년 1분기(16.4%) 이후 38년 3개월 만에 최고치를 기록했다.

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