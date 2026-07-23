‘반도체 수출 호조’ 2분기 경제성장률 0.6%··· 전망치 상회

한국 경제가 반도체 수출 호조에 힘입어 성장세를 이어갔다.

한국은행은 올해 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기 대비·속보치)이 0.6%로 집계됐다고 23일 밝혔다. 한은이 앞서 제시한 2분기 성장률 전망치(0.2%)보다 0.4%포인트 높은 수치다.

1분기 ‘깜짝 성장’(1.8%)의 기저효과와 미국·이란 전쟁에 따른 에너지 충격을 딛고 예상보다 높은 성장률을 기록한 것이다. 전년 동기와 비교하면 3.7% 성장했다.

분기 성장률은 지난해 3분기 1.4%에서 4분기 -0.1%로 떨어졌다가 올해 1분기 1.8%로 급반등한 뒤 반도체 활황에 2개월 연속 오름세를 이어갔다.

부문별로는 가전제품 등 재화와 음식·숙박 등 서비스가 모두 늘어 0.4% 증가했고 정부소비는 건강보험급여비 지출을 중심으로 0.2% 늘었다.

설비투자는 반도체 제조용 기계 등 기계류가 늘어 0.2% 증가했다. 특히 지식재생산물투자는 연구개발과 소프트웨어 등을 중심으로 3.3% 오르며 2012년 1분기(5.4%) 이후 가장 큰 폭으로 늘었다.

수출은 반도체와 기계·장비 등을 중심으로 1.4% 증가했고 수입은 자동차와 기계·장비 등이 늘어 0.8% 늘었다. 반면 건설투자는 토목건설이 줄어들면서 0.2% 감소했다.

부문별 2분기 성장률 기여도를 보면 내수가 0.3%포인트, 순수출(수출-수입)이 0.3%포인트 끌어올렸다.

업종별로는 제조업이 컴퓨터와 전자·광학기기 등이 늘면서 1.2%, 서비스업은 도소매·숙박음식업과 금융·보험업 등을 중심으로 1.1% 증가했다.

반면 농림어업은 재배업과 어업을 중심으로 -7.1% 감소했으며 전기·가스 수도사업과 건설업도 각 -1.3%, -.1.9%를 기록했다.

2분기 실질 국내총소득(GDI)은 지난해 2분기보다 15.6% 증가하며 1988년 1분기(16.4%) 이후 38년 3개월 만에 최고치를 기록했다.