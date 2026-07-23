미·사우디, 민간 원자력 협정 공식 체결…의회 심사 돌입

미국 도널드 트럼프 행정부가 22일(현지시간) 사우디아라비아와 민간 원자력 협력 협정을 공식 체결했다. 미국은 이번 협정이 자국 원전 산업과 일자리 창출에 도움이 될 것이라고 강조했지만, 사우디의 우라늄 농축 가능성을 둘러싼 논란은 여전히 이어지고 있다.

미국 에너지부는 이날 엑스를 통해 “크리스 라이트 에너지부 장관과 압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지부 장관이 이른바 ‘123 협정’으로 불리는 평화적 원자력 협력 협정과 이에 따른 양자 안전보장조치 협정에 서명했다”고 밝혔다.

‘123 협정’은 미국 원자력법 제123조에 근거한 협정으로, 미국 기업이 사우디 원자력발전소 건설과 핵 인프라 개발에 참여할 수 있는 법적 틀을 마련하는 내용이다.

에너지부는 “이번 협정은 미국 기업들이 사우디 원자력 프로그램에 폭넓게 참여할 수 있도록 해 미국의 기업과 노동자, 공급망에 혜택을 주는 동시에 사우디의 에너지 수요 충족에도 기여할 것”이라고 설명했다.

또 “높은 수준의 원자력 안전·보안·핵비확산 기준을 유지하면서 미국의 민간 원자력 기술 경쟁력을 강화하고 미국과 중동 지역의 안보를 증진할 것”이라며 미국의 원자력 기술 수출 확대, 양질의 일자리 창출, 국가안보 강화, 글로벌 핵비확산 체제 강화, 미·사우디 전략적 협력 확대 등을 기대 효과로 제시했다.

에너지부는 이번 협정을 미국 의회에 제출해 검토 절차를 진행할 예정이라고 밝혔다.

다만 이날 공개된 성명에는 사우디의 우라늄 농축이나 사용후핵연료 재처리 허용 여부에 대한 구체적인 내용은 포함되지 않았다.

앞서 월스트리트저널(WSJ) 등은 이번 협정이 공동 연구 결과에 따라 사우디의 우라늄 농축을 허용할 수 있는 내용을 담고 있다고 보도했다. 미국 정부는 핵심 농축 기술은 이전하지 않는 ‘블랙박스’ 방식을 통해 핵무기 개발 가능성을 차단할 수 있다고 설명하고 있지만, 미국 의회와 국제사회에서는 사우디가 장기적으로 핵무기 개발 능력을 확보할 수 있다는 우려도 제기되고 있다.