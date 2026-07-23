삼성바이오로직스, 2분기 매출 1조3209억원·영업이익 5864억원

삼성바이오로직스가 올해 2분기 매출 1조3209억원, 영업이익 5864억원을 기록했다.

삼성바이오로직스는 23일 올해 2분기 연결 기준 매출액이 1조3209억원, 영업이익 5864억원을 기록했다고 잠정 공시했다. 매출은 지난해 같은 기간보다 30%, 영업이익은 23%가 늘었다. 이로써 올해 상반기 매출은 지난해 대비 28.0% 증가한 2조5780억원, 영업이익은 28.6% 늘어난 1조1672억원을 기록했다.

회사는 매출과 영업이익이 증가한 데 대해 “1~4공장의 완전 가동 효과와 우호적인 환율의 영향”이라고 설명했다. 이어 “영업이익률은 5공장과 미국 록빌 생산시설의 본격적인 매출 인식에 앞서 관련 비용이 선반영 됐음에도 40%대를 유지했다”고 덧붙였다.

회사는 위탁개발·생산 전 분야에서 수주 활동을 이어가고 있다. 최근에는 글로벌 펩타이드 위탁개발·생산(CDMO) 전문기업인 폴리펩타이드 그룹을 인수하며 위탁개발생산의 폭을 비만·당뇨 치료제 등 펩타이드 의약품으로 넓히려 하고 있다. 올해 3분기에는 네덜란드에 영업 사무소를 개설, 글로벌 영업 거점도 확대할 예정이다.

삼성바이오로직스는 전년 대비 15~20% 높게 설정된 올해 연간 매출 성장률 전망치를 달성할 수 있을 것으로 내다봤다. 인천 송도에 있는 5공장과 미국 록빌 생산시설에서 매출 기여가 확대되고, 우호적인 환율이 지속될 것이라는 전망이다.