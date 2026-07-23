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삼성바이오로직스, 2분기 매출 1조3209억원·영업이익 5864억원

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삼성바이오로직스가 올해 2분기 매출 1조3209억원, 영업이익 5864억원을 기록했다.

삼성바이오로직스는 23일 올해 2분기 연결 기준 매출액이 1조3209억원, 영업이익 5864억원을 기록했다고 잠정 공시했다.

매출은 지난해 같은 기간보다 30%, 영업이익은 23%가 늘었다.

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삼성바이오로직스, 2분기 매출 1조3209억원·영업이익 5864억원

입력 2026.07.23 08:16

  • 오동욱 기자

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인천 송도에 위치한 삼성바이오로직스 4공장 전경. 삼성바이오로직스 제공

인천 송도에 위치한 삼성바이오로직스 4공장 전경. 삼성바이오로직스 제공

삼성바이오로직스가 올해 2분기 매출 1조3209억원, 영업이익 5864억원을 기록했다.

삼성바이오로직스는 23일 올해 2분기 연결 기준 매출액이 1조3209억원, 영업이익 5864억원을 기록했다고 잠정 공시했다. 매출은 지난해 같은 기간보다 30%, 영업이익은 23%가 늘었다. 이로써 올해 상반기 매출은 지난해 대비 28.0% 증가한 2조5780억원, 영업이익은 28.6% 늘어난 1조1672억원을 기록했다.

회사는 매출과 영업이익이 증가한 데 대해 “1~4공장의 완전 가동 효과와 우호적인 환율의 영향”이라고 설명했다. 이어 “영업이익률은 5공장과 미국 록빌 생산시설의 본격적인 매출 인식에 앞서 관련 비용이 선반영 됐음에도 40%대를 유지했다”고 덧붙였다.

회사는 위탁개발·생산 전 분야에서 수주 활동을 이어가고 있다. 최근에는 글로벌 펩타이드 위탁개발·생산(CDMO) 전문기업인 폴리펩타이드 그룹을 인수하며 위탁개발생산의 폭을 비만·당뇨 치료제 등 펩타이드 의약품으로 넓히려 하고 있다. 올해 3분기에는 네덜란드에 영업 사무소를 개설, 글로벌 영업 거점도 확대할 예정이다.

삼성바이오로직스는 전년 대비 15~20% 높게 설정된 올해 연간 매출 성장률 전망치를 달성할 수 있을 것으로 내다봤다. 인천 송도에 있는 5공장과 미국 록빌 생산시설에서 매출 기여가 확대되고, 우호적인 환율이 지속될 것이라는 전망이다.

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