노태문 “7년간 폴더블 주도권…하루 아침에 따라잡을 수 없어”

애플 시장 진입에 “폴더블 대세”

노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX부문장(사장)은 22일(현지시간) 하반기 첫 폴더블폰 출시를 앞둔 애플과의 경쟁 구도에 대해 “(애플이) 하루아침에 (우리를) 따라잡을 수 있는 건 아니라고 생각한다”며 “(우리는) 계속 시장을 키우고 선도해 나갈 것”이라고 말했다. 중국 업체들에 더해 애플의 가세로 경쟁이 치열해지더라도 글로벌 폴더블폰 1위를 유지할 수 있다는 자신감을 드러낸 것이다.

노 사장은 이날 영국 런던에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’ 이후 국내 언론과의 기자간담회에서 “폴더블은 기술로도 시장으로도 성숙기에 접어들었다”면서 “그만큼 폴더블폰이 대세가 됐고 시장이 더 커질 것”이라고 말했다. 그는 특히 “7년간 쌓아온 기술력과 고객에 대한 이해는 하루 아침에 따라잡을 수 있는 게 아니다”며 “수십만 번 접어도 믿고 쓸 수 있는 내구성과 완성도, 폴더블 최적화 경험은 하루아침에 만들어지는 것이 아니다”고 강조했다.

카운터포인트리서치에 따르면 애플의 시장 진입 첫 해인 올해 글로벌 폴더블 스마트폰 출하량은 전년 대비 21% 증가할 것으로 예상되지만, 1위 삼성전자의 점유율은 40%에서 32%로 줄어들고 애플은 25%, 화웨이 24%를 각각 기록할 것으로 전망되고 있다.

노 사장은 그러면서 “올해는 완성된 폴더블 라인업 3종을 함께 선보이는 첫 해”라며 “폴드8이 새로운 수요를 더해 역대 폴더블 중 최대 판매를 목표로 하고 있다”고 말했다.

메모리 반도체 가격 폭등으로 인해 이번에 공개한 Z8 시리즈 가격을 전작보다 올리면서도 국내 출고가를 해외 시장보다는 낮게 책정한 것도 시장 주도권 유지 전략의 일환으로 풀이된다. Z 폴드8의 해외 출고가는 1899달러부터 시작하는데, 현 시점의 대략적인 환율(1500원)을 적용하면 284만8500원이다. 국내 Z 폴드8 출고가(227만8100원)보다 40만원 이상 높은 가격이다.

노 사장은 이에 대해 “한국에서 세계 어느 시장보다 가장 부담 없고, 감당할 수 있는(affordable) 가격을 제공하는 것을 목표로 삼았다”면서 한국 시장의 중요도와 기회에 대한 보답 등을 언급했다. 그는 “앞으로도 이 점을 최대한 유지하기 위해 노력할 것”이라면서도 “원가 부담을 삼성 갤럭시 공급망 최적화와 전략적 파트너들과의 협력으로 극복할 수 있지만 그 한계를 벗어나는 부분에 대해선 어쩔 수 없이 (원가를) 반영할 수도 있을 것”이라고 가격 인상 여지를 열어뒀다.

메모리 공급난에 대한 대응 방안으로는 “30년간 쌓아온 파트너십을 바탕으로 메모리 공급량이나 공급 시점에 문제가 없도록 노력하고 있다”면서 “조금이라도 가격 상승 부분 완화할 수 있는 방안을 같이 고민해 해결책을 찾아가고 있다”고 말했다.

노 사장은 에이전틱 인공지능(AI) 시대를 주도하겠다고도 강조했다. 그는 “AI는 질문에 답하는 수준을 넘어 사용자를 대신해 일을 끝내주는 에이전틱 AI로 나아가고 있다. 이제 얼마나 똑똑한가보다 사람들을 얼마나 잘 이해하는가가 경쟁력이 될 것” 그는 올해 초 역설한 AI ‘인프라론’을 다시 언급하며 “올해 안에 8억 명에게 갤럭시 AI를 제공할 것”이라고도 말했다.