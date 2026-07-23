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제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표가 이르면 23일 최대 60개국을 대상으로 '강제노동 관세'를 최종 발표하겠다고 밝혔다.

그리어 대표는 또 트럼프 행정부의 관세 정책이 성과를 거두고 있다며 "사용하는 법적 권한은 달라졌지만 무역 전략은 바뀌지 않았다"며 "미국은 앞으로도 관세를 계속 활용할 것"이라고 강조했다.

이번 관세는 트럼프 행정부가 새롭게 추진하는 무역법 301조 조치의 첫 사례가 될 전망이다.

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미 무역 대표 “무역법 301조 ‘강제노동 관세’ 이르면 내일 발표”

입력 2026.07.23 08:28

  • 백민정 기자

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제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표가 22일(현지시간) 워싱턴 D C 국회의사당에서 열린 상원 재정위원회 청문회에서 대통령의 2026년 무역 정책 의제에 대해 증언하고 있다. AP연합뉴스

제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표가 22일(현지시간) 워싱턴 D C 국회의사당에서 열린 상원 재정위원회 청문회에서 대통령의 2026년 무역 정책 의제에 대해 증언하고 있다. AP연합뉴스

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 이르면 23일(현지시간) 최대 60개국을 대상으로 ‘강제노동 관세’를 최종 발표하겠다고 밝혔다.

그리어 대표는 22일 상원 금융위원회 청문회에 제출한 모두발언 자료에서 “이르면 내일 USTR은 60개 무역 상대국이 강제노동으로 생산된 제품에 제대로 대응하지 못한 데 대한 최종 조치를 발표할 예정”이라고 말했다.

그는 “미국은 강제노동 제품 수입을 금지하는 규정을 마련하고 이를 실질적으로 집행하는 유일한 국가”라며 “이번 조치는 미국의 무역 상대국들도 같은 기준을 도입하도록 하고, 미국 노동자와 기업에 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위한 노력의 결과”라고 설명했다.

그리어 대표는 또 트럼프 행정부의 관세 정책이 성과를 거두고 있다며 “사용하는 법적 권한은 달라졌지만 무역 전략은 바뀌지 않았다”며 “미국은 앞으로도 관세를 계속 활용할 것”이라고 강조했다.

이번 관세는 트럼프 행정부가 새롭게 추진하는 무역법 301조 조치의 첫 사례가 될 전망이다. 앞서 연방대법원이 지난 2월 트럼프 행정부의 상호관세에 대해 위법 판단을 내리자, 정부는 무역법 122조를 근거로 한 10% 글로벌 관세를 한시적으로 시행했다. 이 조치는 오는 24일 만료된다.

이에 따라 미국은 무역법 301조를 근거로 강제노동과 구조적 과잉생산 두 분야에 대한 조사를 진행해 새로운 관세 부과를 추진하고 있다.

한국은 강제노동과 과잉생산 조사 모두 대상국에 포함돼 있다. 강제노동 분야에서는 60개국을 대상으로 10~12.5%의 관세가 검토되고 있으며, 과잉생산 분야는 아직 구체적인 관세율이 발표되지 않았다.

관심은 무역법 301조에 따른 추가 관세가 지난달 한·미 무역 합의에서 정한 15% 관세 상한에 포함될지 여부다. 그리어 대표는 지난달 해당 합의에서 정한 관세 상한을 존중하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

한편 트럼프 행정부는 지난 20일에는 1930년 관세법을 근거로 캐나다산 제품에 50%의 추가 관세를 부과했다. 일각에서는 행정부가 이 법률을 다른 국가에도 적용해 추가 관세를 확대할 가능성이 있다는 관측도 나온다.

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