미 국무 “한국 등 동맹국 호르무즈 참여, 결국 이익 될 것”

마코 루비오 미국 국무장관이 호르무즈 해협의 안전한 항행을 위해 한국 등 아시아 동맹국들의 해군 자산 참여가 바람직하다는 입장을 밝혔다. 다만 미국이 군함 파견을 공식 요청한 것은 아니라고 선을 그었다.

22일(현지시간) 미국 국무부에 따르면 아세안(동남아시아국가연합) 외교장관회의 참석차 필리핀 마닐라를 방문 중인 루비오 장관은 기자들과 만나 “한국을 비롯한 아시아 국가들이 호르무즈 해협의 민간 선박 안전 확보 노력에 동참하는 것은 그들 자신에게도 이익이 되는 일”이라고 말했다.

그는 ‘미국이 한국 등 아시아 동맹국에 해군 자산 파견을 요청했느냐’는 질문에 “오늘 그런 요청을 하지는 않았다”면서도 “이 지역 국가들은 중동산 석유와 천연가스에 크게 의존하고 있다. 호르무즈 해협은 아시아 여러 국가에 여전히 중요한 에너지 수송로인 만큼 이 같은 노력에 참여하는 것이 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

루비오 장관은 이날 조현 외교부 장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 한미일 외교장관회의를 가진 뒤 이같이 언급했다.

그는 “오늘 직접 요청하지는 않았지만 과거에도 이 문제를 여러 나라와 논의한 적이 있다”며 “국가마다 군사 자산 파견을 결정하는 절차가 다르다. 일부 국가는 의회의 승인이 필요하고, 일부 국가는 행정부가 결정할 수 있다”고 설명했다.

이어 “우리는 여러 국가와 이 문제를 계속 논의해왔으며, 참여가 의무는 아니지만 도움이 될 것이라고 생각한다”며 “일부 국가는 기뢰 제거 등 특수한 역량을 보유하고 있는 만큼 이런 노력에 동참한다면 매우 유익할 것이며, 실제 참여하는 국가도 나올 것으로 본다”고 말했다.

루비오 장관의 발언은 미국이 한국을 비롯한 인도·태평양 동맹국들에 즉각적인 군함 파견을 요구한 것은 아니지만, 향후 호르무즈 해협의 해상 안보 활동에 동맹국들의 참여를 기대하고 있음을 시사한 것으로 해석된다.

앞서 일부 외신은 미국이 한국에 호르무즈 해협으로 군함을 파견해 달라고 요청했다고 보도했다. 이에 대통령실은 미국으로부터 군함 파견 등 구체적인 추가 기여 요청을 받은 사실은 없다고 밝혔다.