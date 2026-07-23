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‘미국 압송’ 마두로 전 대통령, 내년 6월 형사재판

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본문 요약

미국으로 압송된 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 형사재판이 내년 6월부터 본격적으로 시작된다.

22일 뉴욕타임스 등에 따르면 미국 뉴욕 남부연방법원의 앨빈 헬러스타인 판사는 이날 열린 재판 전 절차에서 마약 테러 공모 등 혐의로 기소된 마두로 전 대통령 부부의 본재판을 내년 6월1일 시작하기로 결정했다.

마두로 전 대통령은 이날 베이지색 수의를 입고 법정에 출석했으며, 스페인어 통역이 제공되는 헤드폰을 착용한 채 재판 절차를 지켜봤다.

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‘미국 압송’ 마두로 전 대통령, 내년 6월 형사재판

입력 2026.07.23 08:43

  • 백민정 기자

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니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령과 그의 아내 실리아 플로레스가 지난 1월5일 미국 뉴욕에서 연방법원으로 이송되고 있다. 해당 사진은 AI가 아닌 프리랜서 사진기자 아담 그레이가 포착했다. EPA연합뉴스

니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령과 그의 아내 실리아 플로레스가 지난 1월5일 미국 뉴욕에서 연방법원으로 이송되고 있다. 해당 사진은 AI가 아닌 프리랜서 사진기자 아담 그레이가 포착했다. EPA연합뉴스

미국으로 압송된 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 형사재판이 내년 6월부터 본격적으로 시작된다.

22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미국 뉴욕 남부연방법원의 앨빈 헬러스타인 판사는 이날 열린 재판 전 절차에서 마약 테러 공모 등 혐의로 기소된 마두로 전 대통령 부부의 본재판을 내년 6월1일 시작하기로 결정했다.

마두로 전 대통령은 이날 베이지색 수의를 입고 법정에 출석했으며, 스페인어 통역이 제공되는 헤드폰을 착용한 채 재판 절차를 지켜봤다.

마두로 전 대통령 부부는 지난 1월3일 베네수엘라 수도 카라카스에서 미군의 군사작전으로 체포돼 미국 뉴욕으로 압송됐다. 현재는 뉴욕 브루클린 연방구치소에 수감돼 있다.

앞서 미국 뉴욕 남부연방검찰은 마두로 전 대통령을 마약 테러 공모 등 4개 혐의로 기소했다.

재판이 약 10개월 뒤로 잡힌 것은 사건의 성격이 이례적인 데다, 본안 심리에 앞서 해결해야 할 법적 쟁점이 적지 않기 때문으로 분석된다.

마두로 전 대통령은 자신이 미국에 의해 불법적으로 납치됐다며 모든 혐의를 부인하고 있다. 변호인단도 그가 당시 국가수반이었던 만큼 국가원수 면책특권이 적용돼야 한다며 공소 기각을 요구하고 있다.

법원은 오는 11월 면책특권 적용 여부를 비롯한 관련 쟁점을 먼저 심리할 예정이다.

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