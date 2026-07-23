전사자 추모식 참석한 트럼프 “미국인은 전쟁 반대 안 해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁에서 전사한 미군 장병들의 유해 귀환식에 참석한 자리에서 “미국인들은 전쟁 자체를 반대하지 않는다”고 주장했다.

22일(현지시간) 트럼프 대통령은 델라웨어주 도버 공군기지에서 열린 미군 전사자 유해 귀환 행사에 참석했다. 그는 도버 공군기지로 향하기 전 워싱턴 D C 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 유해 귀환식 참석은 “대통령으로서 해야 하는 가장 힘든 일 가운데 하나”라고 말했다. 이어 전사 장병들을 “정말 위대한 영웅”이라고 추모하면서 “그들은 모두 이란의 핵무기 보유를 결코 용납할 수 없다는 점을 매우 분명히 했다”고 말했다.

특히 그는 이란 전쟁에 대한 반대 여론이 커지고 있다는 지적을 의식한 듯 “방금 나온 여론조사를 보면 미국인들은 높은 휘발유 가격은 원하지 않지만 전쟁 자체를 반대하지는 않는다는 점이 분명하게 드러났다”고 주장했다. 다만 어떤 여론조사를 근거로 한 발언인지는 구체적으로 밝히지 않았다.

이번 유해 귀환식은 트럼프 대통령이 이란 전쟁 발발 이후 참석한 세 번째 전사자 추모 행사다.

트럼프 대통령은 전사자들의 시신이 실린 관이 공군 C-17 수송기에서 하나씩 내려질 때마다 거수경례를 하며 애도를 표했다. 행사에는 피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 합참의장도 함께했다.

이날 귀환한 장병은 타일러 피핸 중위, 마이클 스윈턴 병장, 에인절 램퍼새드 병장, 이사벨라 곤살레스 이등병 등 미 육군 장병 4명이다. 이 가운데 3명은 요르단 주둔 미군 기지가 이란의 공격을 받는 과정에서 숨졌고, 나머지 1명은 이라크 북부에서 격추된 이란 드론의 불발탄을 처리하다 사망했다고 CNN 등은 전했다.