자동차 업계 ‘하투’ 최대 분수령 속 한국GM 극적 잠정합의…연쇄 파업 분기점 되나

국내 완성차 업계가 연쇄 파업과 교섭 타결의 최대 분수령을 맞은 가운데, 23일 기아 노조의 쟁의행위 찬반투표와 르노코리아의 파업 가반 결정 등 주요 사업장의 노사 대립이 최고조로 치닫고 있다. 이 같은 상황에서 첨예한 갈등을 이어오던 한국GM 노사가 2026년 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 극적으로 내면서, 이번 타결이 완성차 업계 전반의 하투 정국을 가르는 분기점이 될지 주목된다.

한국GM 노사는 지난 22일 밤 17차 교섭에서 2026년 임단협 잠정합의안을 만들어냈다고 23일 밝혔다. 지난 5월27일 노사가 첫 상견례를 한 지 약 두 달 만에 이뤄낸 결실이다.

잠정합의안은 기본급 9만2000원 인상, 타결 일시금 및 2025년 경영성과에 대한 성과급 등 일시금 및 성과급 1500만원 지급을 골자로 한다. 노사는 연구개발법인 GMTCK에서 진행 중인 차세대 차종(9BXX-2) 개발 절차를 확인하고, 후속 차종을 2027년 3분기 이내에 최종 확정할 수 있도록 추진하기로 약속했다. 노조는 오는 23일 확대간부 합동회의를 통해 교섭 상황을 공유하고 27~28일 이틀간 전체 조합원 찬반투표를 거쳐 최종 타결 여부를 가릴 예정이다.

이번 합의는 산업은행과 GM의 10년 협약 종료를 앞두고 노사가 고용 안정과 사업 지속 가능성에 대해 뜻을 모았다는 점에서 의미가 크다. 안규백 전국금속노동조합 한국지엠지부 지부장은 “조합원들의 고용 안정과 지속 가능성 확보는 결코 물러설 수 없는 요구였다”며 “또 다른 시작이기에 잠정합의를 어렵게 도출했다”고 밝혔다. 아시프 카트리 GM 해외사업부문 생산총괄 부사장도 “회사와 노동조합이 함께 의미 있는 진전을 이뤄낸 결과”라며 “안정적인 사업 운영과 지속 가능한 성장을 위해 노사가 책임 있는 노력을 이어가야 한다”고 밝혔다.

한국GM이 노사 합의의 물꼬를 터뜨리면서 이날까지 ‘강 대 강’ 맞대결에 나선 완성차 업계 전반의 ‘하투’ 분위기에도 파장이 예상된다. 그간 주요 완성차 업체들은 임금 인상 폭과 미래차 전환에 따른 고용 안정 이슈를 놓고 노사 간 격차를 줄이지 못해 연쇄 파업 위기감이 커졌다. 생산 현장의 고용 불안을 극복하고 실리를 챙긴 한국GM의 사례가 다른 회사들의 노사 교섭에도 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

현대자동차 노조는 20일부터 사흘간 벌인 부분파업을 마치고 이날 쟁의대책위원회를 열어 추가 파업 등 향후 투쟁 일정을 논의한다. 기아 노조 역시 이날 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반투표를 실시하며 사측에 대한 압박 수위를 높일 계획이다. 르노코리아 노사도 사측 제시안을 바탕으로 교섭 타결과 파업이라는 갈림길에 섰다.

업계에서는 완성차 업체들이 동시에 파업에 돌입하는 최악의 시나리오를 피할 수 있을지 주목하고 있다. 전세계 자동차 시장의 불확실성이 커지는 상황에서 한국GM의 극적 타결이 난항을 겪는 타 완성차 사업장 교섭에도 연쇄적인 완충 지대 역할을 해줄 것이라는 기대가 나온다.