이경규·딘딘·영탁 뜬다···조치원역 유휴공간, 한글 콘텐츠 거점으로 변신

세종시 25일 ‘조치원ㄱ’ 사전 개소 복숭아축제·예능 촬영 연계해 원도심 활성화

세종시와 세종창조경제혁신센터는 오는 25일 조치원역 1층에 지역 문화·관광 거점 공간인 ‘조치원ㄱ’을 사전 개소한다고 23일 밝혔다.

‘조치원ㄱ’은 한글 콘텐츠 선도도시를 지향하는 세종시의 정체성을 담아 문화·관광 자원을 확장하고 지역경제 활성화를 도모하기 위한 ‘한글로(路) 조치원’ 사업의 일환으로 조성됐다.

이 공간은 장기간 비어 있던 조치원역 유휴공간을 활용해 마련됐으며 커피와 디저트, 한글 굿즈 등 지역 특색을 담은 다양한 상품을 전시·판매한다.

사전 개소 행사 당일에는 SBS 신규 예능 프로그램 <우리 동네 전성시대>의 세종 조치원 편 촬영도 함께 진행된다. 방송인 이경규를 비롯해 딘딘, 영탁, 황지오 등이 ‘조치원ㄱ’ 매장에서 직접 상품을 소개하고 판매하며 방문객들과 소통할 예정이다.

출연진들은 같은 날 조치원복숭아축제 행사장도 찾아 ‘조치원ㄱ’ 판매 상품을 홍보하고 축제 방문객들의 매장 방문을 유도하는 현장 홍보 활동을 펼친다.

시는 ‘조치원ㄱ’ 사전 개소 행사와 오는 24~26일 열리는 조치원복숭아축제를 연계해 외지 방문객의 상호 유입을 유도하고 향후 프로그램 방영 효과를 통해 조치원 원도심과 지역 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

박경찬 시 한글문화정책팀장은 “‘조치원ㄱ’은 비어 있던 철도역 공간을 카페와 로컬 콘텐츠 판매 공간으로 재탄생시킨 사례”라며 “사전 개소 행사와 복숭아축제 연계 운영을 통해 조치원역 방문객들이 원도심과 지역 상권까지 자연스럽게 이동할 수 있도록 사업을 내실 있게 추진하겠다”고 말했다.