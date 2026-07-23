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AI 반도체 호황에 충남 수출 반년 만에 1년 실적 넘어섰다

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본문 요약

글로벌 빅테크 기업들의 인공지능 인프라 투자 확대에 힘입어 고부가가치 메모리반도체 수요가 늘면서 충남의 수출액이 반년 만에 지난해 연간 실적을 넘어섰다.

수출 호조는 AI 대전환에 따른 메모리반도체 수요 급증이 견인했다.

상반기 메모리반도체 수출은 592억3900만달러로 지난해 같은 기간보다 278.9% 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI 반도체 호황에 충남 수출 반년 만에 1년 실적 넘어섰다

입력 2026.07.23 09:58

  • 강정의 기자

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상반기 수출액 978억 달러로 지난해보다 많아

무역흑자 772억 달러 기록해 역대 최대

충남도 “메모리반도체 수출 278.9% 증가”

이재명 대통령이 10일 서울 용산 대통령실에서 열린 ‘AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회’에서 발언을 하고 있다. 2025.12.10 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 10일 서울 용산 대통령실에서 열린 ‘AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회’에서 발언을 하고 있다. 2025.12.10 대통령실사진기자단

글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 힘입어 고부가가치 메모리반도체 수요가 늘면서 충남의 수출액이 반년 만에 지난해 연간 실적을 넘어섰다. 무역수지 흑자 규모도 역대 최대치를 경신했다.

23일 충남도에 따르면 올해 상반기(1~6월) 도내 수출액은 977억9900만달러로 집계됐다. 이는 지난해 연간 수출액(970억8000만달러)보다 7억1900만달러 많은 규모다.

충남 수출액은 전국 수출액(4963억4800만달러)의 19.7%를 차지하며 경기도(1590억6400만달러)에 이어 전국 2위를 기록했다. 현재 추세가 이어질 경우 연간 수출액 2000억달러 달성도 가능할 것으로 도는 전망했다.

수출 호조는 AI 대전환에 따른 메모리반도체 수요 급증이 견인했다. 상반기 메모리반도체 수출은 592억3900만달러로 지난해 같은 기간(156억3500만달러)보다 278.9% 증가했다. 전산기록매체(컴퓨터) 수출도 32억6700만달러에서 117억4700만달러로 259.6% 늘었다.

주요 수출 품목은 메모리반도체와 전산기록매체에 이어 평판디스플레이 45억2100만달러, 시스템반도체 38억3800만달러, 경유 26억5200만달러, 제트유·등유 15억4000만달러 등으로 집계됐다.

국가별 수출액은 홍콩 167억3100만달러, 베트남 165억9000만달러, 미국 161억7600만달러, 중국 111억2200만달러, 대만 111억100만달러 순이었다. 증가율은 필리핀이 644.5%(43억2900만달러)로 가장 높았고 말레이시아도 393.7%(36억6300만달러) 증가했다.

무역수지 흑자는 772억4000만달러로, 지난해 연간 흑자 규모(594억400만달러)를 이미 넘어섰다. 전년 동기(239억3700만달러)와 비교하면 223.1% 증가한 수치다.

충남의 무역수지 흑자는 전국 무역흑자(1376억8900만달러)의 56.1%를 차지하며 지난해 4월 이후 15개월 연속 전국 1위를 유지했다. 뒤를 이어 경기도 575억9900만달러, 울산 203억5400만달러, 충북 174억200만달러, 경북 126억4000만달러 순으로 나타났다.

도 관계자는 “미국의 관세장벽과 중동 정세 불안, 보호무역주의 심화 등 대외 불확실성이 커진 상황에서도 AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 등 주력 산업의 선전으로 높은 실적을 거둘 수 있었다”며 “하반기에도 기업들의 통상 리스크를 최소화하고 신규 판로 개척을 지원하겠다”고 말했다.

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