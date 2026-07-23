지구단위구역에 ‘시니어주택’ 지으면 용적률 10% 더 준다

서울시, 시니어주택 공급 활성화 변경계획 가결

앞으로 상봉생활권중심 지구단위구역 등 156개 지구단위계획 구역에 시니어 주택을 공급하면 용적률을 기준 용적률의 1.1배까지 더 받을 수 있다. 용적률 인센티브는 별도의 변경 절차 없이 건축 인허가 단계에서 즉시 적용받는다.

서울시는 지난 22일 제7차 도시건축공동위원회 수권분과위원회를 열고 156개 지구단위계획구역에 시니어 주택 용적률 인센티브를 도입하기 위한 지구단위계획 결정(변경)안을 수정 가결했다고 23일 밝혔다.

서울시는 초고령화 사회 진입에 대비해 2035년까지 어르신들에게 무장애 거주 환경과 함께 건강, 여가 관리 등 다양한 서비스를 지원하는 ‘서울형 시니어 주택’ 1만2000가구를 공급계획을 발표한 바 있다. 이번 지구단위계획 결정 변경은 공급 활성화를 위한 사전 조치인 셈이다.

이번 변경으로 156개 대상 지구단위계획구역에 ‘서울형 시니어 주택’을 지으면 지구단위계획 기준 용적률(조례 용적률)의 1.1배까지 용적률이 완화된다. 예를 들어 기주단위계획 내 기준 용적률이 800%인 상업지역의 경우 ‘서울형 시니어주택’을 건립하면 880%까지 용적률 완화를 받을 수 있다.

특히 사업 시행 시 별도의 지구단위계획 변경 절차 없이 건축 인허가 단계에서 즉시 인센티브를 적용받기 때문에 사업 속도 지연도 발생하지 않는다.

서울시는 이번 인센티브 적용 외에도 지난 4월 시니어주택 건립 시 용도지역을 1단계 상향 조정하고, 공공기여율도 완화하는 공급 활성화 방안을 발표했다.

김창규 서울시 도시공간부장은 “이번 결정을 계기로 초고령화 사회에 선제적 대응할 수 있도록 도시계획 단계부터 어르신 주거복지와 삶의 질 향상에 세심한 관심을 기울이겠다”고 말했다.