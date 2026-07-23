인천 백령공항 애초보다 4~5년 늦은 2033~2034년 개항 전망

서해 최북단에 추진 중인 인천 백령공항이 예상보다 4~5년 늦은 2033~2034년쯤 개항할 전망이다.

23일 더불어민주당 소속 허종식 국회의원(인천 동구·미추홀구갑)이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면, 백령공항은 애초 2029년쯤 개항을 목표로 했지만 한국개발연구원(KDI)의 타당성 재조사와 전략환경영향평가 보완·환경영향평가 등 연이은 행정절차와 공사 기간 등을 고려하면 애초 계획보다 늦은 2033~2034년쯤 완공될 것으로 분석됐다.

인천 옹진군 백령도에 추진하는 백령공항은 2016년 5월 ‘제5차 공항개발 중장기 종합계획’에 반영된 후 2017년 11월 사전타당성 검토 연구를 거쳤다. 이어 2022년 12월 예비타당성조사를 통과했고, 2023년 5월 기본계획 용역, 6월 전략환경영향평가 용역에 착수하면서 2029년에 개항을 목표로 했다.

하지만 2023년 6월 정부의 ‘도서 소형공항 시설개선방안’에 따라 항공기 좌석 수 제한이 50석에서 80석으로 완화됐고, 착륙대 폭이 140m에서 280m로 넓어지며 면적이 25만4000만㎡에서 82만㎡로 늘어났다.

이에 따라 사업비도 2018억원에서 3913억원으로 93.9% 증액되면서 기획재정부와 KDI의 타당성 재조사가 진행되고 있다. KDI는 지난 2월과 6월 두 차례 점검회의를 진행했으며, 올 하반기 중 타당성 재조사가 완료될 수 있을 것이란 게 국토부의 설명이다.

이런 가운데 지난해 진행된 전략환경영향평가 본안 협의 과정에서 기후에너지환경부가 요구한 조류충돌 예방대책에 대한 보완계획 수립이 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

애초 착수했던 기본계획 및 전략환경영향평가 용역이 타당성 재조사 진행에 따라 현재 일시 중지된 상태이며 올 하반기 타당성 재조사가 끝나면 용역을 재개, 13개월 동안 보완 과업을 수행해야 한다.

이러면 2027년 말에야 전략환경영향평가 보완과 기본계획 용역이 마무리되고, 이를 바탕으로 2028년 초에 백령공항 건설사업 기본계획이 확정 고시될 전망이다. 이후 1~2년 소요되는 환경영향평가를 거치면 실제 첫 삽을 뜨는 착공은 2029~2030년이다.

섬 지역에 소형공항 건설공사에 4~5년이 소요되는 점을 감안하면 완공 시점은 2033~2034년이 될 것으로 예측된다.

완공이 더 미뤄질 수도 있다. 환경영향평가 과정에서 조류충돌 (Bird Strike) 예방대책이 마련돼야 하기 때문이다. 2024년 12월 제주항공 여객기 참사 이후 조류충돌 사고로 항공 안전 위험성에 대한 국민적 경각심이 높아진 가운데 , 철새 도래지인 백령도에 들어설 백령공항에 대해 기후부가 매우 강경한 태도로 정밀 대책을 요구하고 있다.

기후부는 계획 부지와 유사한 환경의 대체서식지 조성 등 환경영향 최소화를 비롯해 4계절 조류조사 추가 시행 및 항공기-조류 충돌 위험성 자료 보완을 요청했다.

허 의원은 “ 조류충돌 등 안전성 검증이 핵심 쟁점으로 떠오른 만큼 실효성 있는 대책이 시급하다”며 “ 정부 및 인천시가 적극적으로 소통해 행정절차가 더 이상 차질 없이 진행되도록 관리해야 한다”고 말했다.