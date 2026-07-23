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[속보]원희룡, ‘양평고속도로 의혹’ 종합특검 피의자 조사 출석···“위법 사실 없어”

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본문 요약

권창영 2차 종합특별검사가 윤석열 정부 당시 양평고속도로 노선 변경 과정에서 사업을 위법하게 백지화했다는 혐의를 받는 원희룡 전 국토교통부 장관을 23일 불러 조사했다.

그는 조사실로 들어가기 전 기자들과 만나 "1년 넘게 고속도로 특혜를 추진했다고 수사하다가 도저히 안 되는지 이제 와서 수사 대상을 중단한 백지화 선언으로 바꿀 모양"이라며 "위법 사실이 없기 때문에 특검 의도대로는 잘 안될 것"이라고 말했다.

원 전 장관은 2023년 7월 양평고속도로 노선 변경 사업을 백지화 선언하면서 적법한 절차를 거치지 않고 이를 강행한 혐의를 받는다.

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[속보]원희룡, ‘양평고속도로 의혹’ 종합특검 피의자 조사 출석···“위법 사실 없어”

입력 2026.07.23 10:13

  • 이창준 기자

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원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 연합뉴스

원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 연합뉴스

권창영 2차 종합특별검사가 윤석열 정부 당시 양평고속도로 노선 변경 과정에서 사업을 위법하게 백지화했다는 혐의를 받는 원희룡 전 국토교통부 장관을 23일 불러 조사했다.

원 전 장관은 이날 특검의 피의자 조사를 받기 위해 오전 9시46분쯤 경기 과천시 특검 사무실로 출석했다. 그는 조사실로 들어가기 전 기자들과 만나 “1년 넘게 고속도로 특혜를 추진했다고 수사하다가 도저히 안 되는지 이제 와서 수사 대상을 중단한 백지화 선언으로 바꿀 모양”이라며 “위법 사실이 없기 때문에 특검 의도대로는 잘 안될 것”이라고 말했다.

원 전 장관은 2023년 7월 양평고속도로 노선 변경 사업을 백지화 선언하면서 적법한 절차를 거치지 않고 이를 강행한 혐의를 받는다. 특검은 원 전 장관이 백지화를 추진할 때 법 위반 소지가 있다는 법률 조언을 받고도 이를 무시했다고 의심한다.

윤석열 정부 출범 이후 서울-양평고속도로 노선 종점은 경기 양평군 양서면에서 김건희 여사 일가 소유의 땅이 있는 강상면으로 바뀌면서 김 여사에 대한 특혜 의혹이 제기됐다. 원 전 장관은 그로부터 두 달 뒤인 같은 해 7월 돌연 사업 백지화를 선언했다.

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