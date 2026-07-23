[속보]원희룡, ‘양평고속도로 의혹’ 종합특검 피의자 조사 출석···“위법 사실 없어”

권창영 2차 종합특별검사가 윤석열 정부 당시 양평고속도로 노선 변경 과정에서 사업을 위법하게 백지화했다는 혐의를 받는 원희룡 전 국토교통부 장관을 23일 불러 조사했다.

그는 조사실로 들어가기 전 기자들과 만나 "1년 넘게 고속도로 특혜를 추진했다고 수사하다가 도저히 안 되는지 이제 와서 수사 대상을 중단한 백지화 선언으로 바꿀 모양"이라며 "위법 사실이 없기 때문에 특검 의도대로는 잘 안될 것"이라고 말했다.

원 전 장관은 2023년 7월 양평고속도로 노선 변경 사업을 백지화 선언하면서 적법한 절차를 거치지 않고 이를 강행한 혐의를 받는다.