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미군, 12일째 이란 공습…트럼프 “호르무즈 건드리면 교량·발전소 폭격”

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본문 요약

미군이 22일 이란에 대한 추가 공습을 단행했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈 해협 공격 가능성을 거론하며 교량과 발전소 등을 타격하겠다고 경고한 지 몇 시간 만이다.

미 중부사령부는 이날 엑스를 통해 "미 동부시간 오후 5시30분 군통수권자의 지시에 따라 이란군 표적에 대한 추가 공습을 시작했다"고 밝혔다.

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미군, 12일째 이란 공습…트럼프 “호르무즈 건드리면 교량·발전소 폭격”

입력 2026.07.23 10:23

수정 2026.07.23 11:10

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  • 백민정 기자

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미국 중부사령부가 지난 20일(현지시간) 공개한 영상에서 미국 측의 공격으로 이란의 작전 지역에 폭발이 발생한 모습. 로이터연합뉴스

미국 중부사령부가 지난 20일(현지시간) 공개한 영상에서 미국 측의 공격으로 이란의 작전 지역에 폭발이 발생한 모습. 로이터연합뉴스

미군이 22일(현지시간) 이란에 대한 추가 공습을 단행했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈 해협 공격 가능성을 거론하며 교량과 발전소 등을 타격하겠다고 경고한 지 몇 시간 만이다.

미 중부사령부는 이날 엑스를 통해 “미 동부시간 오후 5시30분 군통수권자의 지시에 따라 이란군 표적에 대한 추가 공습을 시작했다”고 밝혔다. 군통수권자는 트럼프 대통령이다.

중부사령부는 “지역 해역을 통과하는 민간 선원과 상선을 위협하는 이란의 역량을 더욱 약화시키기 위한 작전이 계속될 것”이라고 설명했다. 다만 이번 공습의 구체적인 표적이나 피해 규모는 공개하지 않았다.

이번 공습으로 미군의 대이란 공습은 12일째를 맞았다. 전날에는 이란 수도 테헤란 일대에서 방공망이 가동되고 북동부에서 폭발음이 들리는 등 공습 범위가 수도권까지 확대된 것으로 관측됐다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 백악관에서 기자들과 만나 “이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박을 공격하면 그에 상응해 이란의 교량과 발전소 등을 폭격할 것”이라고 경고했다. 그는 특히 테헤란과 인근 지역의 기반시설도 타격 대상이 될 수 있다며 이란을 향해 압박 수위를 높였다.

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