‘올해의 작가상 2026’ 이해민선·이정우·전현선·홍진훤…세계의 구조와 조건 질문하는 4개의 시선

국립현대미술관 ‘올해의 작가상 2026’ 후원작가 이해민선·이정우·전현선·홍진훤의 전시가 막을 올린다.

국립현대미술관은 ‘올해의 작가상 2026’을 오는 24일부터 12월6일까지 국립현대미술관 서울관에서 개최한다고 23일 밝혔다. 최종 수상자는 10월에 발표한다.

‘올해의 작가상’은 국립현대미술관과 SBS문화재단이 2012년부터 공동으로 주최해 온 현대미술 작가 후원 프로그램이다. 매년 작가 4인(팀)을 선정하여 신작 제작과 전시 등을 후원하고 있다.

이번 전시는 세계를 바라보는 익숙한 방식에 질문을 던지는 네 작가의 시선을 통해 동시대 미술의 현재를 조망한다. 이들의 작업은 서로 다른 매체와 언어를 통해 이루어진다. 하지만 밑바탕에는 세계의 구조와 조건에 의문을 제기하고, 그 틈을 드러내려는 공통된 태도가 있다.

이해민선은 사물과 환경에 축적된 시간의 흔적을 세심하게 관찰하며, 소멸과 지속 사이에 놓인 존재들의 상태를 회화와 설치 작업으로 탐구한다. ‘잔설’은 사라진 눈이 남긴 얼룩과 자국으로 부재를 드러내고, ‘바깥’과 ‘직립식물_덩어리’는 임시적인 것이 오래 지속되며 형성하는 풍경과 관계를 보여준다.

이정우는 생성형 인공지능(AI)과 데이터 기술이 현실과 역사를 구성하는 방식에 주목한다. ‘씌여진 영화, 씌여질 역사’는 해방 직후 만들어진 영화 <자유만세>에서 사라진 장면을 AI로 재구성해 과거의 검열이 오늘날 기술과 매체 환경에서 변형돼 반복되는 양상을 짚고, ‘왼손의 사수’는 영상 생성 모델의 오류를 통해 기술의 한계를 드러낸다.

전현선은 기하학적 질서와 우연적 서사를 결합하여 회화를 복합적인 공간 환경으로 확장한다. 캔버스 30점으로 구성한 ‘토끼도 굴을 두 개 판다’는 암벽등반장을 연상시키는 화면을 통해 관람객이 저마다의 시선과 경로로 이미지를 따라가게 하고, 설치된 조각은 평면과 입체, 이미지와 사물의 경계를 넘나든다.

홍진훤은 사진, 영화, 웹프로그래밍 등 다양한 매체를 활용하여 이미지를 둘러싼 권력 관계와 시각 체계를 탐구한다. ‘이미지의 최고 형태는 무장투쟁이다’는 과거 혁명운동의 선언과 오늘날 집회 풍경을 교차시키고, ‘암순응’과 ‘명순응’은 빛의 부재와 과잉 속에서 가시성과 비가시성의 경계를 질문한다.

김성희 국립현대미술관장은 “올해의 작가상은 동시대 한국미술의 실험적 흐름과 새로운 담론을 제시해 온 대표 전시”라면서 “보이는 것 너머의 구조와 조건을 탐구하는 네 작가의 작업을 통해 우리가 살아가는 시대를 입체적으로 이해하는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.