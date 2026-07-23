후티 “사우디 유조선 공격”…해상 봉쇄 선언 후 첫 선박 타격 주장

예멘의 친이란 무장세력인 후티 반군이 사우디아라비아 홍해 해역에서 유조선을 공격했다고 주장했다. 사실로 확인될 경우 후티가 사우디에 대한 해상 봉쇄를 선언한 이후 첫 선박 공격이다.

23일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 사우디 남서부 알슈카이크에서 남서쪽으로 약 70해리(약 130㎞) 떨어진 홍해 해상에서 유조선이 공격받았다는 신고를 접수했다고 밝혔다.

UKMTO는 “선장이 정체를 알 수 없는 발사체에 선박이 맞았다고 보고했다”며 “선내에서 화재가 발생했지만 승무원들이 진화 작업을 벌이고 있으며 현재까지 인명 피해나 해양 오염은 확인되지 않았다”고 밝혔다.

이후 후티 반군은 성명을 내고 자신들이 사우디 유조선 2척을 겨냥한 군사작전을 수행했다고 주장했다. 후티는 공격 대상이 ‘엔셀라’호와 ‘라이리아’호라며, 두 선박이 자신들이 선언한 해상 봉쇄를 위반해 사우디 항구를 드나들었기 때문에 공격했다고 밝혔다.

사우디 정부는 현재까지 이번 공격과 관련한 공식 입장을 내놓지 않았다.

후티의 주장이 사실로 확인되면 이는 후티가 사우디에 대한 해상 봉쇄를 선언한 이후 처음으로 이를 실행에 옮긴 사례가 된다.

앞서 후티 반군은 지난 20일 사우디가 후티가 장악한 항만과 공항을 봉쇄하고, 지난주 수도 사나 국제공항을 공습한 데 반발해 사우디를 상대로 해상 봉쇄를 선언했다. 이후 사우디 항구에서 화물을 싣거나 내리는 선박은 어디서든 공격 대상이 될 것이라고 경고다.