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본문 요약

이탈리아 남부에서 산불을 확산시키기 위해 고양이를 이용한 것으로 의심되는 정황이 발견돼 당국이 수사에 나섰다.

22일 CNN에 따르면 이탈리아 수사당국은 남부 칼라브리아주의 산불 원인을 조사하는 과정에서 꼬리에 인화성 물질을 적신 헝겊이 묶인 고양이를 발견했다.

칼라브리아주 민방위청의 도메니코 코스타렐라 청장은 "누군가 고양이를 들판에 풀어 불길을 확산시키려 한 것으로 보인다"며 이번 산불이 방화일 가능성에 무게를 두고 있다고 밝혔다.

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고양이 꼬리에 불 붙여 산불 냈나···이탈리아 당국 수사

입력 2026.07.23 10:46

  • 백민정 기자

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이탈리아 산불 진화 작업. AP연합뉴스

이탈리아 산불 진화 작업. AP연합뉴스

이탈리아 남부에서 산불을 확산시키기 위해 고양이를 이용한 것으로 의심되는 정황이 발견돼 당국이 수사에 나섰다.

22일(현지시간) CNN에 따르면 이탈리아 수사당국은 남부 칼라브리아주의 산불 원인을 조사하는 과정에서 꼬리에 인화성 물질을 적신 헝겊이 묶인 고양이를 발견했다.

칼라브리아주 민방위청의 도메니코 코스타렐라 청장은 “누군가 고양이를 들판에 풀어 불길을 확산시키려 한 것으로 보인다”며 이번 산불이 방화일 가능성에 무게를 두고 있다고 밝혔다.

수사당국은 현장에서 인화성 물질이 묻은 헝겊과 함께 불이 붙은 양초, 점화장치 등도 발견했다고 전했다.

이 같은 수법은 이번이 처음은 아니다. CNN에 따르면 2016년 시칠리아에서는 마피아 조직이 국립공원에서 고양이를 이용해 산불을 냈다는 의혹이 제기됐고, 이듬해 나폴리 외곽 베수비오산 인근에서도 비슷한 사례가 보고됐다. 일부 범죄조직은 산불이 난 토지를 헐값에 사들이기 위해 고의로 불을 지르는 수법을 사용해온 것으로 알려졌다.

동물·환경보호협회는 이번 사건과 관련해 고발장을 제출했으며, 용의자 검거에 결정적인 제보를 하는 사람에게 1000유로(약 170만원)의 현상금을 지급하기로 했다.

한편 이탈리아 공영방송 RAI는 소방당국이 최근 24시간 동안 칼라브리아주에서만 150건의 산불 진화 작업을 벌였으며, 폴리노 국립공원 인근에서도 진화 작업이 계속되고 있다고 보도했다.

코스타렐라 청장은 “동물을 이용해 산불을 확산시키는 것은 비인간적인 행위”라며 “이 같은 범죄를 막기 위해서는 사회 전반의 인식 변화가 필요하다”고 말했다.

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