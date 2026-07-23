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“개발제한구역 해제 대상지 시민과 함께 찾는다”···대전시, 다음달 14일까지 접수

입력 2026.07.23 10:49

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대전시청 전경. 대전시 제공

대전시청 전경. 대전시 제공

대전시가 생활 불편 해소를 위해 시민 제안을 받아 개발제한구역 해제 대상지를 찾는다.

대전시는 시민과 함께 개발제한구역 해제 대상지를 찾는 ‘단절토지 등 개발제한구역 해제 대상지 시민참여 발굴 조사’를 추진한다고 23일 밝혔다.

시민참여 발굴 조사는 행정기관 조사만으로 파악하기 힘든 개발제한구역 해제 대상지를 찾아 주민들의 재산권 행사 제약 불편 등을 해소하기 위한 것이다.

시민들이 해제가 필요하다고 생각하는 개발제한구역을 찾아 직접 제안하면 현장조사와 관계 법령 검토 등을 거쳐 해제 대상지 반영 여부를 결정하게 된다.

해제 대상지 발굴을 위해 시는 오는 27일부터 다음달 14일까지 시민 제안 접수 창구를 운영한다. 시민들은 대상지 위치와 해제 유형, 주변 여건 등의 정보를 직접 작성한 뒤 시 홈페이지를 통해 접수하거나 시 도시계획과 개발제한구역팀에 전화(042-270-6251~2)로 접수할 수 있다.

시민 제안 대상지는 3만㎡ 미만 단절토지와 주택 20호 이상 집단취락지, 1만㎡ 이하 경계선 관통대지, 1만㎡ 미만 소규모 토지 중 생활 불편 해소를 위해 개발제한구역 해제가 필요하다고 판단되는 지역이다.

시는 시민 제안과 별도로 개발제한구역 해제 대상지를 전수조사한 뒤 전체 대상지 분류와 검토를 거쳐 단계별 해제 추진계획을 수립할 방침이다.

시 관계자는 “시민이 개발제한구역으로 인해 일상에서 생활 불편을 겪는 지역을 발굴하는 것이 이번 조사의 목적”이라며 “시민 제안과 행정조사를 함께 검토해 주민 생활 불편 해소가 필요한 지역을 찾고 개발제한구역을 보다 합리적으로 조정해 나가겠다”고 말했다.

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