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‘생후 50일’ 푸바오 막냇동생 많이 컸네···에버랜드 아기 판다, 몸무게 13배 ‘폭풍 성장’

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본문 요약

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 23일 생후 50일째를 맞은 아기 판다의 근황을 공개했다.

아기 판다는 현재 엄마 판다와 함께 에버랜드 주키퍼와 수의사들은 물론 중국 판다보호연구센터에서 파견된 판다 전문가의 밀착 보살핌을 받고 있다.

에버랜드는 갓 태어난 아기 판다가 스스로 걷고 면역력을 갖춰 외부 환경에 적응하는 과정을 면밀하게 관찰한 결과 이번에 근황을 공개하게 됐다고 설명했다.

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‘생후 50일’ 푸바오 막냇동생 많이 컸네···에버랜드 아기 판다, 몸무게 13배 ‘폭풍 성장’

입력 2026.07.23 11:01

수정 2026.07.23 11:12

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  • 안광호 기자

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‘국내 세번째 자연 번식’ 몸무게 171ｇ→2.3kg 쑥쑥

이름 공모 1만건 몰려…선정 방식·발표시기 검토 중

엄마 아이바오 품에 안긴 생후 50일 아기 판다. 연합뉴스

엄마 아이바오 품에 안긴 생후 50일 아기 판다. 연합뉴스

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 23일 생후 50일째를 맞은 아기 판다의 근황을 공개했다.

에버랜드에 따르면 아기 판다는 지난 6월3일 오전 10시53분에 아빠 러바오(만 13세)와 엄마 아이바오(만 12세) 사이에서 몸무게 171ｇ으로 태어났다. 2020년 푸바오, 2023년 쌍둥이 루이바오·후이바오에 이은 국내 세 번째 판다 자연 번식 사례다.

생후 50일이 된 현재 아기 판다의 몸무게는 2.3㎏으로 무려 13배 늘었다. 공개된 아기 판다는 최근 양쪽 눈을 모두 떴고, 목에 힘이 생겨 스스로 고개를 가누기 시작했다. 판다 특유의 검은 무늬가 더욱 뚜렷해졌으며, 바닥에 엎드려 배밀이도 시작했다.

아기 판다는 현재 엄마 판다와 함께 에버랜드 주키퍼(사육사)와 수의사들은 물론 중국 판다보호연구센터에서 파견된 판다 전문가의 밀착 보살핌을 받고 있다.

에버랜드는 갓 태어난 아기 판다가 스스로 걷고 면역력을 갖춰 외부 환경에 적응하는 과정을 면밀하게 관찰한 결과 이번에 근황을 공개하게 됐다고 설명했다.

한편 에버랜드가 지난 13~19일 에버랜드, 뿌빠TV 등 유튜브와 인스타그램, 주토피아 네이버 카페 등 자사 온라인 채널에서 진행한 전 국민 대상 아기 판다 이름 공모 결과, 1만건이 넘는 댓글이 달리며 큰 호응을 얻고 있다.

에버랜드는 댓글에 달린 이름 후보들을 놓고 새끼 판다 이름의 최종 선정 방식 및 발표 시기를 검토하고 있다.

영문번역(English Translation)
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