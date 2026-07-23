영화 속 악당에게는 조건이 있다. 주인공보다 너무 강해서도, 너무 약해서도 안 된다. 관객이 잘 아는 얼굴이어야 하고, 쓰러뜨렸을 때 통쾌함을 느낄 만큼 익숙한 상대여야 한다. 중국 영화에서 ‘반칙하는 한국’이 반복되는 것도 이런 악역 만들기의 공식과 무관하지 않아 보인다.

주성치(저우싱츠)가 제작한 영화 <쿵푸여자축구(功夫女足)>가 최신 사례다. 지난 11일 중국에서 개봉한 이 영화는 사흘 만에 흥행수입 6억위안(약 1150억원)을 돌파하며 흥행에 성공했다. 이 영화는 2001년 흥행작 <소림축구>의 후속 격으로, 약체 여자 축구팀이 무술을 접목해 기적을 만들어가는 코미디 장르다.

하지만 영화 속 한국팀 묘사가 논란이 됐다. 작품에는 이화여대를 연상시키는 ‘이화여자축구팀’이 등장한다. 선수들은 컬러렌즈와 화장에만 신경 쓰고, 경기에서는 반칙과 속임수를 일삼는 팀으로 그려진다. 어눌한 한국어 대사까지 더해져 희화화의 의도가 노골적으로 드러난다는 지적이 나왔다.

서경덕 성신여대 교수는 “픽션이라 하더라도 한국 스포츠를 반복적으로 비하하는 것은 분명히 잘못된 일”이라며 해외 개봉 전 문제 장면을 수정해야 한다고 주장했다. 그는 “이화여대를 연상케 하는 ‘이화여자 축구팀’이 온갖 비겁한 수를 쓰는 ‘반칙 축구’를 하고, 서클렌즈를 끼고 화장에 집중하는 선수들로 묘사했다”면서 “아무리 B급 감성을 표방했다지만 어눌한 한국말을 삽입해 실소를 자아내기도 했다”고 했다.

사실 이번이 처음은 아니다. 2022년 베이징 동계올림픽 당시 베이징방송(BRTV)이 제작한 쇼트트랙 홍보 영상에서도 한국 선수는 반칙을 일삼고 중국 선수를 방해하는 인물로, 중국 선수는 정정당당한 선수로 대비됐다. 당시 쇼트트랙 판정 논란으로 한중 감정이 극도로 악화된 상황과 맞물리며 한국은 물론 해외 언론에서도 논란이 됐다.

우연히 반복된 설정이라고 보기에는 비슷한 패턴이 너무 자주 등장한다. 축구든 쇼트트랙이든 한국은 종종 ‘반칙하는 라이벌’ 역할을 맡는다.

흥미로운 것은 중국 콘텐츠에서 한국은 미국이나 일본처럼 절대적인 적으로 그려지지는 않는다는 점이다. 오히려 자주 맞붙고, 반드시 이기고 싶은 상대에 가깝다.

중국 축구에는 오래전부터 ‘공한증(恐韩症)’이라는 말이 있다. 1978년 이후 수십 년 동안 중국 대표팀이 한국을 상대로 승리를 거두지 못하면서 생긴 표현이다. 스포츠 용어였던 공한증은 시간이 지나면서 인터넷 밈이 됐고, 축구뿐 아니라 쇼트트랙, e스포츠, 배드민턴 등 한중 맞대결이 벌어질 때마다 다시 소환됐다. 한국은 ‘반드시 넘어야 하는 상대’이자 ‘반드시 이겨야 하는 경쟁자’라는 상징으로 자리 잡았다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 20일 이번 논란을 전하며 영화가 중국에서는 흥행에 성공했지만, 한국에서는 한국 여자축구를 희화화했다는 비판이 제기되고 있다고 보도했다. SCMP는 중국 관객들 사이에서도 영화를 지지하는 반응과 작품 자체에 실망했다는 평가가 함께 나왔다고 전했다. 영화는 단순한 개그로 받아들이는 시선도 있지만, 한국을 희화화하는 오래된 코드가 여전히 소비되고 있다는 점 역시 보여준다는 것이다.

그렇다면 왜 이런 일이 반복될까. 중국 민족주의를 연구해 온 미국 정치학자 피터 헤이스 그리스 오클라호마대 교수는 2012년 발표한 논문 <중국 네티즌은 남북한을 어떻게 생각하고 느끼는가>에서 중국 네티즌들이 한국을 바라보는 시선을 ‘양가적’이라고 분석했다. 한류와 한국의 경제 발전에는 호감을 보이면서도, 고구려 역사 논쟁과 단오 등 역사·문화 갈등이 불거질 경우에는 한국이 중국의 자랑스러운 문화유산을 ‘가로채려 한다‘는 인식이 강하게 나타났다는 것이다.

그는 중국의 대외 감정을 이해할 때 ‘대중적 민족주의’를 주목해야 한다고 설명했다. 국가가 일방적으로 만들어내는 선전만이 아니라 대중의 경쟁심과 자존심이 외교와 문화 소비에도 영향을 미친다는 것이다. 그는 특히 중국의 민족주의가 자국의 자부심과 외부 경쟁을 결합하는 방식으로 표출된다고 분석했다.

이 관점에서 보면 한국은 중국에게 가장 다루기 쉬운 라이벌이다. 미국처럼 압도적인 강대국도 아니고, 일본처럼 역사 문제가 모든 서사를 압도하는 대상도 아니다. 대신 축구와 쇼트트랙, 반도체, K팝, 드라마, 게임 등 거의 모든 분야에서 끊임없이 비교되고 경쟁하는 이웃 국가다. 라이벌을 세워야 하는 스포츠 영화에서 한국이 반복적으로 호출되는 이유다.

물론 이번 작품을 주성치 감독 개인의 정치적 성향으로만 해석하기는 어렵다. 홍콩 코미디를 대표하는 그는 그동안 권력보다 약자를, 이념보다 웃음을 앞세운 작품을 만들어왔다. 그러나 최근 중국 영화를 연구한 학계는 감독 개인보다 영화 산업 자체의 변화를 주목한다.

미국 USC의 중국 영화 연구자인 스탠리 로젠은 중국 영화가 해외보다 국내 관객을 겨냥해 애국심과 국가 정체성을 강화하는 역할을 수행한다고 분석했다. 영화학자 게리 론슬리 역시 중국 영화에서는 오락성과 정치성의 경계가 쉽게 무너지며, 대중영화 속에서도 국가 정체성이 자연스럽게 재현된다고 설명한다.

영화 속 ‘반칙왕 한국’은 그래서 한국 자체라기보다 중국 사회가 만들어낸 경쟁의 상징에 가깝다. 익숙하기 때문에 웃음의 소재가 되고, 자주 만나기 때문에 승리의 대상이 된다.

문제는 이런 설정이 반복될수록 스포츠의 경쟁은 문화적 편견으로, 코미디는 국가 이미지로 굳어질 수 있다는 점이다. 라이벌은 스포츠를 흥미롭게 만들지만, 편견까지 정당화하지는 않는다. <쿵푸여자축구> 논란은 한 편의 코미디 영화가 아니라 중국 콘텐츠가 한국을 어떤 상징으로 소비하고 있는지를 다시 묻고 있다.