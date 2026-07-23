트럼프 관세에 미·캐나다 국제대교 개통식 무산

미국과 캐나다를 잇는 신규 국제교량의 개통 기념행사가 트럼프 행정부의 대 캐나다 관세 정책 여파로 결국 취소됐다.

22일(현지시간) AP통신과 영국 가디언 등에 따르면 캐나다 온타리오주 윈저와 미국 미시간주 디트로이트를 연결하는 ‘고디 하우 국제대교’ 개통식이 취소됐다. 당초 양국 정부 관계자들은 24일 교량 중앙에서 만나 공동 개통 행사를 열 예정이었다.

이 행사는 한 차례 연기된 데 이어 최근 양국 간 관세 갈등이 격화되면서 결국 무산됐다.

캐나다 인프라부의 제나 가사베 대변인은 “미국의 관세 위협이 이어지는 상황에서 양국이 함께 개통식을 개최하는 것은 적절하지 않다고 판단했다”고 밝혔다.

캐나다는 예정대로 24일 자체 기념행사를 열 계획이다. 미국 측이 별도 행사를 개최할지는 아직 알려지지 않았다. 양국 관계자들은 개통 자체는 오는 27일 예정대로 이뤄질 것으로 기대하고 있지만, 최종 일정은 아직 확정되지 않았다.

양국 갈등은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주 캐나다산 제품 대부분에 50% 관세를 부과하겠다고 발표하면서 한층 커졌다. 트럼프 대통령은 캐나다가 미국산 자동차와 주류 등을 차별하고 있다고 주장하며 30일 뒤부터 관세를 적용하겠다고 밝혔다.

고디 하우 국제대교는 길이 2.4㎞로, 약 44억달러(약 6조5000억원)가 투입된 대형 인프라 사업이다. 캐나다가 건설비를 부담하는 대신 향후 통행료를 통해 비용을 회수하는 방식으로 추진됐다.

교량 이름은 캐나다 출신의 북미아이스하키리그(NHL) 전설 고디 하우에서 따왔다. 양국 화합의 상징이자 북미 교역의 핵심 물류 통로로 기대를 모아왔다.

그러나 트럼프 대통령은 지난 2월 “교량 지분의 최소 절반은 미국이 소유해야 한다”며 캐나다가 미국의 통상 요구를 받아들이지 않으면 개통을 막을 수 있다고 주장해 논란을 일으켰다.

한편 마크 카니 캐나다 총리는 미국의 관세 방침과 관련해 “자유롭고 공정한 무역의 혜택을 믿는다”며 “트럼프 행정부와 협상할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 더그 포드 온타리오 주지사는 “미국이 관세를 부과하면 캐나다도 관세로 맞대응해야 한다”고 말했다.