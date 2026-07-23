창간 80주년 경향신문

장동혁, 투표율 허위 입력 의혹 선관위 압수수색에 “부실선거냐, 부정선거냐”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 23일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 검경 합동수사본부가 투표율 허위 입력 정황을 포착해 중앙선거관리위원회 등을 압수수색하는 것을 두고 "투표율을 허위 입력했다면 부실 선거냐, 부정선거냐"고 말했다.

장 대표는 "지난번 비공개 의원총회에서도 야당 추천 특검을 주장했지만 관철되지 않은 아쉬움을 말했다"며 "수사 범위에 대해서도 어떤 합의도 이뤄지지 않은 만큼 중앙선관위 서버를 수사 대상에 포함시키는 것까지 여야 합의가 이뤄질 때까지 국민의힘 의원총회에서 특검법에 대한 여야 합의를 승인하면 안 된다고 했다"고도 말했다.

장 대표는 "이번 특검도 국민이 납득할 수 있는 특검을 추천해 임명하지 않는다면 국민의 분노와 역풍은 결국 여야 할 것 없이 모든 정치권을 집어삼킬 것"이라며 "정치권은 더는 물러설 곳이 없다. 국민이 납득할 수 있는 특검을 임명해 한 점 의혹 없이 낱낱이 진상을 밝히는 것만이 국민 뜻에 부합하는 것"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

장동혁, 투표율 허위 입력 의혹 선관위 압수수색에 “부실선거냐, 부정선거냐”

입력 2026.07.23 11:13

  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
장동혁 국민의힘 대표(오른쪽에서 두번째)가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽에서 두번째)가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 23일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 검경 합동수사본부가 투표율 허위 입력 정황을 포착해 중앙선거관리위원회 등을 압수수색하는 것을 두고 “투표율을 허위 입력했다면 부실 선거냐, 부정선거냐”고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “음모론으로 치부할 것이 아니라 수사를 통해 낱낱이 밝혀 국민의 의혹을 해소해야 한다”며 이같이 밝혔다.

국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부는 이날 “이번 지방선거에서 중앙선관위, 경기도선관위 관계자들의 투표율 허위 입력 정황을 발견했다”며 중앙선관위, 송파구·강남구·서초구 선관위를 압수수색 중이라고 밝혔다. 압수수색 영장에는 공전자기록위작 및 공무집행방해 등 혐의가 기재된 것으로 전해졌다.

장 대표는 “이는 결국 선관위 서버에 대한 압수수색을 진행하는 것으로 봐야 한다”며 “이런 중대한 일이 발생한 만큼, 필요하다면 이번 (투표용지 부족 사태 관련) 국회 국정조사특별위원회 활동 기간을 연장해서라도 모든 문제점과 의혹을 철저히 밝혀내야 한다”고 말했다.

그는 여야가 추천 방식을 합의한 선관위 특검을 두고도 “수사 범위에 대해 단순히 투표용지 부족으로 할 것이 아니라, 투표에 대한 전산 조작과 다른 의혹에 대해서도 수사해야 한다”며 “반드시 특검법 수사 대상에 중앙선관위 서버를 명기해야 한다”고 밝혔다.

장 대표는 “지난번 비공개 의원총회에서도 야당 추천 특검을 주장했지만 관철되지 않은 아쉬움을 말했다”며 “수사 범위에 대해서도 어떤 합의도 이뤄지지 않은 만큼 중앙선관위 서버를 수사 대상에 포함시키는 것까지 여야 합의가 이뤄질 때까지 국민의힘 의원총회에서 특검법에 대한 여야 합의를 승인하면 안 된다고 했다”고도 말했다.

장 대표는 “이번 특검도 국민이 납득할 수 있는 특검을 추천해 임명하지 않는다면 국민의 분노와 역풍은 결국 여야 할 것 없이 모든 정치권을 집어삼킬 것”이라며 “정치권은 더는 물러설 곳이 없다. 국민이 납득할 수 있는 특검을 임명해 한 점 의혹 없이 낱낱이 진상을 밝히는 것만이 국민 뜻에 부합하는 것”이라고 말했다.

당내 일각에선 장 대표에게 힘이 실리게 됐다는 평가가 나온다. 장 대표의 주요 지지층은 부정선거론과 6·3 지방선거 재선거를 주장해온 강경 보수층이다. 한 국민의힘 관계자는 이날 통화에서 “오세훈 서울시장도 1심에서 시장직 상실형이 나왔고, 부정선거로 볼 수 있는 정황까지 터졌다”며 “장동혁 대표의 체제 유지에는 도움이 되는 상황이 만들어졌다. 다만 체제 유지와 대권 주자가 되는 것은 완전히 다르다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글