[속보]‘김건희 그림 청탁’ 김상민 전 검사, 징역형 집유 확정

김건희 여사에게 1억4000만원 상당의 이우환 화백 작품을 건네며 인사 청탁을 건넨 혐의 등으로 기소된 김상민 전 부장검사가 대법원에서 징역형 집행유예를 확정받았다.

대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 23일 김 전 부장검사의 청탁금지법 혐의에 대해 징역 2년에 집행유예 3년을, 정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 1년에 집행유예 3년을 선고한 원심 판결을 확정했다.

김상민 전 검사는 2023년 2월 김건희 여사에게 1억4000만원 상당의 이우환 화백 작품 ‘점으로부터 No.800298’을 건네며 공직 인사와 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 재판에 넘겨졌다. 또 2024년 총선 출마를 준비하며 사업가 김모씨로부터 선거용 차량 비용 4139만원을 대납케 한 혐의(정치자금법 위반)도 있다.

1·2심은 김 전 검사의 청탁금지법 위반 혐의에 대해 판단을 달리 했다. 1심은 김 전 검사의 정치자금법 위반 혐의만 유죄로 인정해 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다. 1심 재판부는 김 전 검사가 그림을 직접 구매해 김 여사에게 제공했다는 사실을 특검이 증명하지 못했다며 청탁금지법에 대해선 무죄를 선고했다.

반면 2심은 두 혐의를 모두 유죄로 판단했다. 청탁금지법 위반 혐의에 대해 징역 2년에 집행유예 3년을, 정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 1년에 집행유예 3년을 각각 선고했다. 대법원도 이날 원심 판결을 유지했다.