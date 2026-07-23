피해자 행세하며 문자까지…‘두물머리 시신유기’ 30대 남성 징역 27년

함께 살던 지인을 살해한 뒤 경기 양평군 두물머리 인근에 시신을 유기한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성이 1심에서 징역 27년을 선고받았다.

서울북부지법 형사합의14부(재판장 오병희)는 23일 살인과 시체유기 등 혐의로 기소된 성모씨(34)에게 징역 27년을 선고하고 15년간 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착을 명령했다.

재판부는 “피고인이 평소 함께 생활하던 피해자를 무차별적으로 폭행한 뒤 목을 졸라 살해했고 범행 동기와 경위가 매우 불량하다”며 “피해자는 극심한 고통 속에서 삶을 마감했을 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 “시신 유기로 유족들은 장례도 치르지 못한 채 6개월 이상 말할 수 없는 고통의 시간을 보낼 수밖에 없었다”고 양형 이유를 설명했다.

재판부는 또 “피고인은 피해자의 휴대전화를 절취해 피해자인 것처럼 어머니에게 해외에 나가 일할 예정이라는 취지의 문자메시지를 보내는 등 범행을 은폐하려 했다”며 “범행 후 여러 정황 등에 비춰 죄책에 상응하는 엄중한 처벌이 필요하다”고 밝혔다.

성씨는 지난 1월 서울 강북구 한 아파트에서 함께 살던 피해자를 폭행하고 목을 졸라 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의로 기소됐다. 피해자의 시신은 사건 발생 약 6개월 만인 지난 1일 경기 양평군 남한강 두물머리 인근에서 발견됐다.

성씨는 결심공판에서 살인의 고의가 없었다고 주장했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 “피고인이 사건 당일 피해자의 잔반 정리 문제로 격분해 폭행을 시작한 것으로 보이고, 평소 지인들에게 ‘피해자를 죽여버리고 싶다’는 취지의 말을 하는 등 살해 동기도 충분했다”며 “이미 상당한 상해를 입은 피해자의 목을 조른 행위는 일반적으로 사망 가능성을 충분히 예견할 수 있는 만큼 피고인에게는 적어도 살인의 미필적 고의가 인정된다”고 밝혔다.

재판부는 “피고인의 범행 과정은 물론 그 이전에도 피해자를 심하게 폭행했던 점 등을 고려하면 재범 위험성도 충분히 인정된다”며 전자발찌 부착 15년을 명령한 이유를 밝혔다.

앞서 검찰은 성씨에게 무기징역과 전자장치 부착 20년을 구형했다.