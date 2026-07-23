해양레저부터 숲·야경까지···전남광주 여름휴가 즐길거리 풍성

전남광주시가 23일 여름 휴가철을 맞아 바다와 섬, 숲·계곡, 도심을 아우르는 지역별 여행지를 추천했다.

전남광주 12개 시·군의 해수욕장 52곳은 8월23일까지 운영된다. 아시아 최초로 국제 친환경 해변 인증인 ‘블루플래그’를 받은 완도 신지명사십리해수욕장에서는 맨발 걷기와 해양치유 프로그램을 즐길 수 있다. 인근 완도해양치유센터와 연계한 관광도 가능하다.

고흥 남열해돋이해수욕장에서는 서핑을, 여수 웅천해수욕장에서는 카약과 윈드서핑, 패들보드, 딩기요트 등 해양레저를 체험할 수 있다.

산과 계곡 여행지로는 장성 축령산 편백숲과 담양 죽녹원, 영암 기찬랜드가 있다. 축령산에서는 국내 최대 규모의 편백나무 숲길을 걸을 수 있다. 죽녹원은 대나무 숲과 인근 관방천 국수거리를 함께 둘러볼 수 있다. 월출산 자락에 있는 기찬랜드는 계곡수를 이용한 물놀이장이다.

광주 남구 양림역사문화마을에서는 100여년 전 근대 선교사 유적과 전통 한옥, 문화예술 공간 등을 둘러볼 수 있다. 순천만국가정원은 밤이 되면 미디어아트와 조명을 활용한 야간 경관을 선보인다.

8월1일 목포 평화광장에서는 대중음악에 맞춰 바다분수와 조명, 레이저를 선보이는 ‘목포해상W쇼’가 열린다.

‘2026년 전남광주 섬 방문의 해’와 연계한 행사도 이어진다. 7월31일 신안 안좌도에서는 섬 주민과 관광객이 참여하는 ‘섬-셋 노래자랑’이 개최된다. 8월28일 고흥 연홍도에서는 캠핑 유튜버와 관광객이 함께하는 ‘섬-머 캠프’가 열린다.

7월25일부터 8월2일까지 열리는 정남진 장흥 물축제에서는 살수대첩 거리 행진과 물싸움, 수상레저 프로그램 등이 진행된다. 비투비와 청하, 브브걸 등이 참여하는 대중음악 공연과 FT아일랜드·김경호밴드 등이 출연하는 록 공연도 마련된다.

최영주 전남광주 관광본부장은 “자연의 청량함과 도시문화의 감성이 공존하는 전남광주에서 잊지 못할 여름휴가를 보내길 바란다”고 말했다.