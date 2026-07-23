“결제 방식이 다르네”···외국인 관광객 증가에 제주 서귀포 공영관광지 큐알결제 7배 ↑

주상절리·정방폭포 등 주요 관광지 분석 2분기 결제액 794만→5509만원 증가 제주, 관광지 큐알 결제 확대 추진

제주 서귀포시 주요 공영관광지에서 큐알(QR)로 결제한 금액이 1분기만에 7배 늘어난 것으로 나타났다. 제주도는 외국인 관광객 증가에 발맞춰 큐알 결제 방식을 도내 전역으로 확대한다는 방침이다.

제주도는 주상절리대, 정방폭포, 천지연폭포, 천제연폭포 등 서귀포시 공영관광지 4곳에 대한 제로페이 결제액을 분석한 결과 올해 1분기 794만원에서 2분기 5509만원으로 7배 증가했다고 23일 밝혔다. 같은 기간 결제 건수 역시 1998건에서 1만6787건으로 크게 뛰었다.

이는 현금이나 실물카드보다 큐알 결제를 선호하는 중국인 등 중화권 관광객이 크게 늘어난 데 따른 것이다. 특히 해당 4곳의 관광지는 크루즈 관광객이 선호하는 곳이기도 하다.

이곳을 포함해 도내 주요 공영관광지 내 ‘제로페이’ 간편결제 역시 크게 늘고 있다. 2025년 4월 운영을 시작한 지 1년여 만에 결제 건수 2만건, 결제 금액 1억원을 넘어섰다. 제로페이는 큐알 기반 결제로, 현금이나 실물카드를 챙기지 않아도 입장권을 살 수 있다. 특히 모바일 결제에 익숙한 내외국인 관광객이 선호하는 결제 방식이다.

도는 서귀포시 4개 관광지를 대상으로 운영사인 한국간편결제진흥원과 합동 현장점검을 실시해 이용객 편의와 매표 업무 효율을 더 끌어올릴 방법은 없는지 개선 방안을 찾는다.

또 ‘제로페이’ 결제가 되지 않은 관광지의 경우 매표 현장의 업무 부담이 생기는 점을 점검하고 보완할 계획이다.

올 상반기 제주를 찾은 외국인 관광객은 121만여명으로, 지난해 같은 기간보다 19% 증가했다.

양기철 제주도 기획조정실장은 “서귀포시 4개 관광지의 큐알 결제액 급증세는 크루즈 관광객이 늘어난 데다 큐알 결제에 익숙한 외국인 관광객의 선호와 공영관광지 현금결제 최소화를 추진해온 서귀포시의 정책 방향이 맞물린 결과로 분석된다”면서 “관광객이 제주 어디서든 편리하게 결제할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.