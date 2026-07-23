목욕사진 이어 전설이 될 이 순간···메시, 야말 꼭 끌어안고 “계속 너만의 길을 가라” 조언

북중미월드컵 결승 직후 포옹하며 대화 야말 “금메달 만큼 값진 조언이었다”

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 우승한 스페인의 라민 야말(19)이 결승전 직후 리오넬 메시(39)에게 받은 조언을 공개했다.

야말은 22일(현지시간) ESPN과 인터뷰에서 “메시는 ‘계속 너만의 길을 가라. 미래는 너희 세대의 것이다’라고 말했다”며 “그 말은 내 목에 걸린 금메달만큼이나 값진 의미였다”고 밝혔다.

야말은 지난 20일 미국 뉴욕에서 열린 월드컵 결승전에서 아르헨티나를 꺾고 우승을 확정한 뒤 그라운드에서 메시와 포옹을 나누며 대화를 나눴다.

메시는 2022년 카타르 월드컵 우승에 이어 이번 대회에서도 아르헨티나를 결승까지 이끌었다. 그는 8경기에 모두 출전해 8골 4도움을 기록하며 여전히 세계 정상급 기량을 과시했다.

야말은 “메시는 축구 역사상 최고의 선수”라며 “어릴 때부터 존경해온 선수이고 경기 후 존경의 마음을 전하고 싶었다”고 말했다.

두 선수의 인연은 오래전부터 이어졌다. 메시는 바르셀로나 시절 UNICEF와 구단 달력 촬영 행사에서 생후 5개월이던 야말을 목욕시키는 사진을 남겼고, 월드컵 결승을 앞두고도 “야말은 엄청난 선수이며 이미 세계적인 스타다. 앞으로도 긴 커리어가 남아 있다”고 칭찬한 바 있다.

한편 바르셀로나에서 야말과 함께 뛰었던 로베르트 레반도프스키는 이번 월드컵에서 야말이 최고의 경기력을 보여주지는 못했다고 평가했다.

레반도프스키는 ESPN 인터뷰에서 “이번 대회가 야말의 최고 모습은 아니었다. 개인적으로는 두 시즌 전의 경기력이 가장 뛰어났다고 생각한다”고 말했다.

그는 “야말은 햄스트링 부상으로 약 8주 동안 경기에 뛰지 못한 상태에서 월드컵에 출전했다”며 “훈련할 시간도 없이 경기만 계속 치러야 했기 때문에 정상 컨디션을 기대하기 어려웠다”고 설명했다. 다만 그는 “그럼에도 뛰어난 재능을 보여줬고 스페인 대표팀과 야말이 서로를 잘 도왔다. 그 협력이 완벽했다”고 평가했다.

이번 대회에서 야말은 8경기에 출전해 1골을 기록했다. 공격포인트는 많지 않았지만 35회의 드리블 성공으로 대회 최다를 기록하며 스페인의 공격을 이끌었다.

폴란드가 월드컵 본선 진출에 실패한 가운데 레반도프스키는 결승전에서 스페인을 응원했다고 밝혔다. 그는 “바르셀로나에서 함께 뛰었던 선수들이 많아 자연스럽게 스페인을 응원했다”며 “그들은 월드컵 우승을 차지할 준비가 돼 있었고, 매우 젊은 팀인 만큼 미래가 더욱 기대된다”고 말했다.

지난 시즌을 끝으로 바르셀로나를 떠난 레반도프스키는 미국 메이저리그사커(MLS) 시카고 파이어와 2년 계약을 체결했다. 그는 “바르셀로나를 떠난 뒤에는 유럽의 다른 팀에서 뛰는 모습을 상상할 수 없었다”며 “그래서 새로운 대륙에서 도전하기로 결정했다”고 말했다.