혐오 표현 ‘파면’ 직무 태만 ‘감봉’···공무원 징계 기준 강화

오는 10월부터 공무원이 특정 개인·집단에 혐오 표현을 썼을 경우 ‘파면’ 조치 당할 수 있다. 정당한 이유 없이 업무를 처리하지 않은 직무태만 공무원에 대한 징계도 강화된다.

인사혁신처는 이런 내용의 ‘공무원 징계령 시행규칙’ 개정안을 입법예고 한다고 23일 밝혔다. 인사처는 “개정안은 신뢰받는 공직사회를 구현하기 위한 노력의 일환으로, 오는 10월1일부터 시행될 예정”이라고 밝혔다.

개정안은 혐오 표현에 대한 징계기준을 신설했다. 그동안 혐오 표현은 별도 징계기준이 없어 품위유지 의무 위반 중 ‘기타’ 항목을 적용하는 등 적정한 징계 결정에 한계가 있었다.

앞으로는 혐오 표현을 사용해 품위를 심각하게 훼손한 공직자는 별도 징계기준을 적용해 최소 ‘감봉’에서 최대 ‘파면’까지 받을 수 있도록 하고, 포상이 있더라도 징계 감경을 제한하는 등 엄격하게 관리할 방침이다.

천지윤 인사처 윤리복무국장은 혐오 표현의 정의에 대해 “개정안에서는 인종, 국가, 성별, 지역, 연령, 소득수준 등을 이유로 폭력을 선동한다거나 개인(집단)의 존엄성을 침해하는 언어적, 행동적 표현을 혐오 표현으로 규정하고 있다”며 “비공개 SNS 등 외부로 공개되지 않는 내용은 해당되지 않는다”고 말했다.

부작위·직무태만과 소극행정을 한 공무원에 대한 징계도 강화됐다. 기존에는 부작위·직무태만 비위가 회계질서 문란 비위 등과 같이 성격이 전혀 다른 징계 항목과 섞여 있었으나, 앞으로는 부작위·직무태만 비위가 별도 비위 유형으로 분리되고 징계 최소 기준도 기존 ‘견책’에서 ‘감봉’으로 상향된다.

또 부작위·직무태만 비위는 소극행정과 달리 감독 책임에 대한 명확한 규정이 없었으나, 앞으로는 관리자가 감독 책임을 태만하게 한 것으로 인정된 경우 부작위·직무태만 비위로 징계 조치할 수 있도록 했다.

소극행정은 부작위 등으로 국민의 권익을 침해하거나 국가 재정상 손실을 발생하게 한 결과까지 포함한 비위 개념으로, 이번에 부작위·직무태만과 함께 징계 최소 기준이 ‘감봉’으로 강화됐다.

최동석 인사처장은 “소극행정으로 책임을 회피하는 공직자에게 엄격한 잣대가 적용되도록 할 것”이라며 “또한 혐오 표현 징계기준 강화를 통해 국민 눈높이와 시대 흐름에 부합하는 공직문화 정착에 적극 노력하겠다”고 말했다.