‘K-뷰티’, 상반기 중소기업 역대 최고 수출 이끌었다

올해 상반기 중소기업 수출액이 역대 최고인 640억 달러를 기록했다. 해외에서 ‘K-뷰티’ 인기가 높아지면서 화장품 수출이 큰 폭으로 는 것이 중소기업 전체 수출 성장세를 이끌었다.

23일 중소벤처기업부에 따르면 올해 상반기 중소기업 수출액은 전년 동기 대비 11.6% 증가한 640억 달러였다. 이는 상반기 기준 역대 최고치다. 종전 최고치는 2022년 상반기 591억 달러였다. 수출 중소기업 수는 전년 동기 대비 2.4% 증가한 8만490개사였다. 이 역시 상반기 기준 역대 최고치다.

수출액 상위 품목은 화장품, 자동차, 플라스틱제품, 반도체, 자동차부품, 반도체 제조용 장비, 의료기기 등 순이었다. 1위인 화장품은 전년 동기 대비 30.7% 증가한 50억7000만 달러어치를 수출하며 역대 상반기 수출액 최고실적을 달성했다. 유럽(62.4%), 북미(36.8%)뿐 아니라 신흥시장인 중남미(131.9%) 수출이 크게 증가했다.

전 세계적인 인공지능(AI) 반도체 호황과 단가 상승으로 반도체와 반도체 제조용 장비도 수출 호조가 이어지며 역대 상반기 최고치를 찍었다. 반도체는 48.3% 증가한 22억8000만 달러, 반도체 제조용 장비는 33.2% 증가한 20억3000만 달러를 수출했다. 특히 글로벌 반도체 유통과 후공정 거점이 집중된 홍콩(168.5%)과 베트남(17.5%), 중국(11.0%) 등에 대한 수출 성장률이 높았다.

반면 독립국가연합(CIS)과 중동 의존도가 높은 자동차 수출은 전년 동기 대비 15.2% 감소하며 33억1000억 달러 수출에 그쳤다. 중동 전쟁에 따른 물류 차질 등 영향이다.

온라인을 통한 수출은 전년 동기 대비 48.6% 증가한 7억4000만 달러를 기록했다. 특히 온라인 화장품 수출은 85.3% 증가한 5억2000만 달러였다. 모두 역대 상반기 역대 최고 실적이다. 전체 온라인 수출액 중 중소기업 수출액 비중이 74.1%로, 온라인 시장이 중소기업의 수출 진입 장벽을 낮추고 있는 것으로 해석된다.

수출국 상위 10개국은 중국, 미국, 베트남, 일본, 홍콩, 대만, 인도, 태국, 멕시코, 인도네시아 순이었다. 중국이 14.4%, 홍콩 61.8%, 대만 31.1%, 인도 23.5%, 태국 19.4% 성장하는 등 멕시코(1.1% 감소)를 제외한 9개 나라에 대한 수출액이 늘었다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “전쟁 등 불안정한 대외환경에도 불구하고 중소기업은 K-뷰티를 비롯한 다양한 품목과 중남미 등 신흥시장 확대를 기반으로 좋은 성과를 내고 있다”며 “K-뷰티의 성공이 다른 품목으로 확산될 수 있도록 내수기업의 수출기업화 및 수출기업의 역량 강화를 지원할 계획”이라고 밝혔다.