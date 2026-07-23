제23회 서울국제무용콩쿠르 성료, 그랑프리에 정건세

제23회 서울국제무용콩쿠르(집행위원장 허영일)에서 한국예술종합학교 정건세가 그랑프리를 차지했다. 서울국제문화교류회(이사장 김성재)가 주최·주관하고 문화체육관광부와 한국예술위원회가 후원한 이번 콩쿠르에는 한국·중국·일본·러시아·미국 등 총 10개국 1259명(국내 509명, 해외 750명)이 참가했다.

참가자들은 지난 5월 14일부터 6월 1일까지 해외 및 국내 예선 경연을 치렀으며, 7월 10일부터 23일까지 서울 나루아트센터 대공연장에서 본선 경연을 펼쳤다.

발레, 컨템포러리 댄스, 민족춤, 안무 등 총 4개 부문 경연이 진행됐다. 전체 그랑프리 수상의 영예는 컨템포러리댄스 시니어 남자 1위 정건세(한국예술종합학교 4학년)가 차지했다.

민속춤 전통 부문 주니어 1위는 이여원(국립전통예술고), 시니어 남자 1위는 칭신(베이징무용대), 민속춤 창작부문 주니어 1위는 위안위양(중국 중앙민족대), 시니어 1위는 김성호(한양대)다.

컨템포러리댄스 시니어 여자 1위는 쉬톈후이(중국 선전가무극원)가 올랐으며 발레 시니어 남자 1위는 이진호(한국예술종합학교), 2위는 김호연, 시니어 여자 1위는 박하민(한국예술종합학교)이 차지했다.

이와함께 전문 안무가 1위 선쉬광(중국 장난대), 젊은 안무가 1위 쩡바이성(중국 선전가무극원) 등 총 83명이 본상을 수상했다.

발레 시니어 남자 부문 1, 2위와 컨템포러리 댄스 시니어 남자 부문 1위 중 대한민국 국적자는 병역법 제33조의 규정에 따라 예술체육요원에 편입되어 예술 경력을 단절 없이 이어갈 수 있는 특전이 주어진다.

허영일 집행위원장은 “올해는 국내외에서 1259명이 참가해 참신한 무용 신예들을 많이 발견할 수 있었다”고 말했다.

시상식은 23일 오후 3시, 서울 광진구 소재 나루아트센터 대공연장에서 열린다. 24일에는 서울 나루아트센터에서 ‘2026 서울국제무용콩쿠르 갈라 공연’이, 오는 8월 8일에는 국립아시아문화전당에서 ‘2026 서울국제무용콩쿠르 스페셜 주니어 광주 갈라’가 열린다.