필리핀 외교장관 ‘필리핀인 원숭이 묘사’ 중국 관영매체 AI 만평에 “용납할 수 없는 행동” 강력 항의

필리핀·중국 외교장관 2년 만의 회담 남중국해 문제 상대방 책임 들며 비판

중국과 필리핀 외교장관이 2년 만의 대면 회담에서 남중국해 충돌 문제를 놓고 책임 공방을 벌였다. 필리핀 측은 중국 관영매체의 모욕적 만평에 대해서도 항의했다.

23일 중국·필리핀 외교부에 따르면 마리아 테레사 라자로 장관과 왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장은 아세안(동남아시아국가연합) 외교장관 회의 참석을 계기로 전날 필리핀 마닐라에서 만나 최근 남중국해 충돌 사안 등을 논의했다. 중국과 필리핀 외교장관이 대면 회담을 가진 것은 2년 만이다.

라자로 장관은 회담 이후 엑스에 “필리핀인에 대한 용납할 수 없는 행동에 대해 중국 측에 항의 입장을 다시 전달했다”고 밝혔다. 필리핀 외교부에 따르면 라자로 장관은 “법적, 정치적 문제에 대한 의견 차이가 불쾌감을 주는 이미지를 사용하는 것을 정당화할 수는 없다”며 중국 영문 관영매체 차이나데일리가 지난 10일자 영상 만평에서 필리핀인을 원숭이로 묘사한 것은 “매우 모욕적이고 고통스러우며 용납할 수 없는 행위”라고 밝혔다.

차이나데일리의 영상 만평은 인공지능(AI)으로 생성한 것으로 필리핀을 남중국해에서 미국과 일본 사이에 끌려가는 원숭이로 묘사했다. 필리핀 국회의원들은 “비열하고 인종차별적인 행위”라고 비판했으며 중국 외교부는 “정부의 공식 입장이 아니다”라고 선을 그었다.

필리핀 외교부는 라자로 장관이 지난 20일 남중국해 영유권 분쟁지인 세컨드 토머스 암초(중국명 런아이자오·필리핀명 아융인)에서 발생한 중국 해군과 필리핀 해경의 충돌을 “폭력적인 행동”이라고 부르며 항의했다고 전했다.

중국 외교부에 따르면 왕 부장은 “양국 관계가 기로에 서 있다”며 “필리핀은 미래 방향에 대해 올바르고 합리적인 선택을 해야 한다“고 답했다고 밝혔다.

중국 외교부에 따르면 왕 부장은 “외부 세력의 개입을 허용하고 해양 갈등을 의도적으로 부풀리는 것은 결국 자신을 도구로 전락시키는 결과를 초래한다”며 “역외 국가의 도움을 받아 문제를 야기하려는 시도는 결국 자신의 행동에 대한 쓰라린 결과를 감수해야 할 뿐”이라고 말했다.

왕 부장은 중국은 필리핀에 식민지배나 침략을 한 적이 없으며 2016년 국제상설중재재판소(PCA)의 남중국해 판정을 인정한 적도 없다며, 필리핀이 중국에 한 약속을 준수하고 양국관계 안정을 위해 힘을 기울여야 한다고 말했다.

신화통신은 라자로 장관 대변인의 말을 인용해 “필리핀은 항상 ‘하나의 중국’ 정책을 고수해 왔으며, 수교 후 약속한 사항들을 이행해 왔다”며 “필리핀은 대화를 통해 해양 문제에 대한 적절한 해결책을 찾고 양국 관계 개선을 위해 노력하기를 희망한다”고 논평했다.